El piloto Honda, ganador de la primera etapa, prefirió ayer andar con cuidado Joan Barreda se mantiene como líder de la general del Dakar 2019 en la categoría de motos tras una segunda etapa en la que, aunque en esta ocasión salían detrás de los coches, abría pista para las motos. Por eso, haber terminado la etapa tercero a apenas 1:41 del ganador, Matthias Walkner, se convirtió en una gran satisfacción para el de Torreblanca. "Días como el de hoy son los realmente importantes. Cuesta más salir abriendo pista, es más difícil no cometer errores y hacer un buen papel, como ha pasado hoy", valoraba el piloto de Honda, de momento la referencia de este Dakar. Barreda está cómodo en este inicio de carrera, de ritmo alto pese a la dificultad del terreno: "El ritmo que hay que llevar es el de no pestañear y no fallar en toda la etapa. Si fallas pierdes el ritmo y se convierte en un par de minutos inmediatamente. Se está corriendo mucho", analizaba al término de la jornada de ayer.



Dakar 2019:

Joan Barreda sigue en la punta en el segundo día de carrera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: