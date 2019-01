La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ene/2019 9 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL RAMERIO DE LOS PIONEROS "Hola buenas tardes me gustaría que publique estás imágenes es de la calle Berón barrio los pioneros hace más de dos meses que estamos con estas ramas sobre la calzada y el agua de zanja que no corre, dengue seguro ahora en verano desde ya muchas gracias". Cesar.



LOS POZOS DE ARENALES "Les queria comentar el estado de la calle arenales al 500 el estado de la misma toda llena de pozos siendo una de las salidas que usan las ambulancias y bomberos en caso de emergencia. Hice reclamo al municipio en octubre del 2018 y no tuve respuesta". Noemi.

9 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: