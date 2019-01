El Municipio limpió un basural en el barrio Parque Natura

Solicitan a los vecinos de la zona no arrojar residuos y recuerdan que, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, podrán recibir severas sanciones. El Municipio realizó la limpieza integral de un basural en la intersección de las calles Las Tijeretas y Sargento Cabral del barrio Parque Natura (Alto Los Cardales). Según destacaron, dicho basural se genera periódicamente y, si bien se limpia con frecuencia, es habitual que semana a semana se arrojen residuos allí de manera indebida. Por ello, desde el Municipio solicitan a los vecinos adquirir una actitud responsable respecto a la disposición de sus residuos domiciliarios. Asimismo, reiteran la prohibición que existe en el lugar donde hay cartel con la leyenda "No arrojar basura". Y recuerdan que, en caso de no desistir con este incorrecto accionar, los vecinos podrán recibir severas sanciones según las ordenanzas vigentes.

ANTERIOR (2016) Tambien se limpio un micro basural, en el barrio Parque Natura. pic.twitter.com/FwzWunBQbh — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de noviembre de 2016

