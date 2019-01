La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ene/2019 Dengue: el Municipio recuerda las medidas de prevención







Si bien no hay casos de dicha enfermedad, a través de la Secretaría de Salud aconseja a los vecinos retirar los objetos que acumulen agua de lluvia para evitar la aparición de mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes Aegypti. El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, recuerda a la población tomar medidas preventivas para evitar la aparición del Dengue en la zona. La directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, señaló al respecto que si bien en Campana al momento no hay casos de dicha enfermedad "debemos estar alerta para evitar la creación de criaderos del Aedes Aegypti, que es el único mosquito transmisor de la enfermedad". En tal sentido, recordó que este mosquito es domiciliario y se cría en agua limpia estancada, y no en espacios verdes amplios ni cerca de ríos ni arroyos, "por lo que la eliminación de todo recipiente que acumule agua es fundamental para combatir su aparición". Por tal motivo, la directora instó a los vecinos a retirar de las casas los recipientes, baldes, cubiertas, o cualquier elemento en desuso que pueda acumular agua, como así también limpiar canaletas y los bebederos de los animales, ya que en esos lugares el mosquito pone sus huevos.

