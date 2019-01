P U B L I C



La concejal de Cambiemos Andrea Molina cuestionó al edil opositor por sus "falsas" declaraciones y sostuvo que hace diez años acompaña políticamente a Abella y resaltó que sigue siendo la misma persona de siempre. La concejal de Cambiemos Andrea Molina salió a cuestionar a Colella tras sus "falsas" declaraciones y sostuvo que "parece que ahora el edil también es psicólogo que opina sobre la personalidad del intendente Sebastián Abella". No obstante, la legisladora destacó que "hace diez años que acompaño políticamente a Abella y sigue siendo la misma persona de siempre humilde, trabajadora, honesta y cercano a los vecinos". "Claramente –añadió- no lo conoce y no sé cuantas veces habrá tenido contacto con él para que opine sobre su personalidad o como es el Intendente. Ya no saben que inventar para figurar en los medios." Por último sostuvo que "aparentemente no se cansan de mentir y agraviar, que ahora salen a hablar de la personalidad del Intendente; y eso ya es el colmo".

Andrea Molina destacó la cercanía del intendente Abella con los vecinos



Andrea Molina:

"Parece que ahora Colella también es psicólogo que opina sobre la personalidad del Intendente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: