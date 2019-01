SUBIÓ EL DÓLAR Este martes, la cotización del dólar estadounidense ascendió 20 centavos a $ 38,61 en bancos y agencias de la city porteña, en lo que fue la primera suba del año. En tanto, el dólar mayorista trepó casi 30 centavos a $ 37,60, por encima de la zona de no intervención (hoy en $ 37,307) que estableció el Banco Central a partir del último acuerdo con el FMI. De esta manera, la autoridad monetaria no intervendrá con la compra de hasta u$s 50 millones diarios, emitiendo pesos tal como se preveía en caso de que se mantuviera la cotización por debajo de la banda inferior. POLICÍA ASESINADO Un policía fue asesinado ayer por cuatro hombres armados que intentaban asaltar una financiera en el partido de Vicente López, en la zona de Maipú y San Martín, a cinco cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. Tras el hecho y luego de una persecución se logró la aprehensión de tres de los delincuentes y se confirmó que dos de ellos son ex agentes de la Policía Federal. Se movilizaban en un Renault Duster y tenían en su poder una Bersa Thunder, calibre 9mm, y dos Pistolas Browning 9mm, además de chalecos antibalas y un bolso con una importante cantidad de pesos y 40 mil dólares. La víctima, identificada como el teniente Marcelo Pablo Acuña (52), estaba de franco, adentro de su auto particular, cuando vio salir a los ladrones de la financiera ubicada al lado de una conocida confitería de la zona. FEMICIDIO EN MAR DEL PLATA Una mujer policía fue asesinada por su ex pareja cerca de las 7 de la mañana de ayer mientras esperaba el colectivo en Mar del Plata. La víctima fue identificada como Gisel Romina Varela, de 33 años, quien tenía en su cartera una copia de la orden de restricción contra Sergio Alejandro Cejas, quien fue detenido poco después por el crimen. Según las imágenes de cámaras de seguridad de la zona y los testigos que observaron el hecho, la víctima y el acusado "estaban charlando y se produjo una discusión" en la que el hombre "le sustrajo a ella el arma reglamentaria y efectuó al menos cinco disparos", relató el fiscal Fernando Castro. ATAQUE AL PJ PLATENSE Un impacto de bala se registró en la fachada de la sede del Partido Justicialista de La Plata, apenas diez días después que sucediera en el lugar un episodio similar. De esta manera, el acceso vidriado presentaba dos marcas de bala, una correspondiente al ataque del pasado 27 de diciembre y otra por el proyectil disparado en las primeras horas de este lunes. Según se informó desde el local partidario, tomaron conocimiento de este nuevo hecho este lunes en el inicio de las actividades. HANTAVIRUS: OTRO CASO El ministerio de salud del Chubut reportó otro paciente con hantavirus positivo, con el que se elevan a 24 los casos confirmados por esta enfermedad que transmite el ratón "colilargo" y que ya causó seis muertes en Epuyén, según el parte oficial número 37 que fue difundido ayer.

Breves: Noticias de Actualidad

