La muerte de una joven vuelve a despertar preocupación por el estado de la Ruta 6

Madre de dos niños, tenía 22 años, vivía en Open Door y se había accidentado con el auto en el que viajaba debido al mal estado de la autovía. El Municipio espera que Vialidad Provincial repavimente varios tramos. La Ruta 6 se cobró una nueva víctima fatal: días atrás falleció una joven de 22 años domiciliada en Open Door que había sufrido un accidente de tránsito con su auto en el límite entre Campana y Exaltación de la Cruz, tragedia que vuelve a disparar los cuestionamientos sobre el estado de la autovía provincial. Karen Cortez tenía 22 años y era madre de dos niños. El 25 de noviembre el auto en el que viajaba junto a otras dos personas despistó a causa del mal estado de la ruta, volcó y se incendió. Varios conductores, además de un policía y tres unidades de Bomberos llegaron a asistir a las víctimas: se lograron apagar las llamas, pero las quemaduras que sufrió Karen eran graves. Finalmente, la semana pasada la joven falleció. Las roturas que ocasionaron este accidente de tránsito no son exclusivas del tramo Cardales de la Ruta 6. Son constantes las denuncias de vecinos y los accidentes registrados a consecuencia de las precarias condiciones de la ruta a la altura también de los barrios San Felipe y San Cayetano. Sin ir más lejos, el domingo una mujer y su hijo de 12 años cayeron de su moto en el retome de TenarisSiderca, donde un gran pozo aguarda amenazante. La madre y su niño debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Por ahora, los arreglos se están realizando con asfalto flexible, lo que representa una solución a muy corto plazo, ya que las lluvias y el paso constante de camiones terminan pulverizándolo en pocas semanas. Al respecto, día atrás el secretario de Comunicación municipal, Martín Seguín, señaló que es Vialidad Provincial quien debe avanzar con la repavimentación de amplios tramos de la Ruta 6 entre Open Door y Campana. "La Provincia tiene que avanzar con una recuperación de todo el tramo desde la zona de Open Door hacia Campana, que es lo que estaría faltando", manifestó el funcionario. "Obviamente, más allá de las reparaciones parciales que se puedan hacer, cada vez que llueve y hay tormentas continuadas se deteriora rápidamente, debido también a la gran cantidad de camiones que pasan a diario", expresó Seguín. El jefe de Comunicación municipal recordó que el Municipio no tiene jurisdicción sobre la autovía, por lo que "puede colaborar" pero no "trabajar en una solución de fondo". "No podemos emprender obras de fondo porque no tenemos jurisdicción", remarcó el Seguín.

El auto en el que viajaba Karen Cortez, una nueva víctima fatal de la Ruta 6.





Las roturas se repiten en en diferentes tramos de la autovía.





Una mujer y su hijo se cayeron de la moto en el retome de TenarisSiderca.

