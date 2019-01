El plantel Violeta cumplió su tercer día en la ciudad entrerriana. No habría acuerdo con Rivadero, por lo que se abrió una negociación con Leandro Guzmán, quien ya fue dirigido por Otta en Morón. En tanto, Jourdan acordó su desvinculación. En el gimnasio fitness del Club Sauce bien temprano; en la arena, a orillas del río por la mañana; y en las canchas de los clubes Costa Uruguay y Santa Rosa; el plantel de Villa Dálmine continúa con la intensa semana de entrenamientos que está desarrollando en la ciudad de Colón, en la vecina provincia de Entre Ríos. Incluso, la fuerte lluvia que cayó ayer por la tarde no interrumpió el trabajo planificado por el cuerpo técnico de Walter Nicolás Otta. De hecho, el entrenador dividió al grupo de 28 futbolistas en tres equipos y el entrenamiento tuvo también minutos de fútbol propiamente dicho. Mientras tanto, entre martes y miércoles se llevaron adelante conversaciones y negociaciones para cerrar el plantel para esta segunda parte del campeonato de la Primera B Nacional. Por un lado se acordó con el representante de Federico Jourdan la desvinculación del mediocampista santafesino a cambio de un resarcimiento económico para la institución. De esta manera, el volante podrá continuar su carrera en el exterior, dado que tiene todo acordado para sumarse a Sol de América. En tanto, también se avanzó en la rescisión del delantero Marcelo Estigarribia, quien se incorporaría próximamente al Motagua FC de Honduras. Al mismo tiempo, las negociaciones para el regreso de Marcos Rivadero se habrían caído definitivamente y la alternativa que gestiona la Comisión Directiva es la llegada de Leandro Guzmán, un mediocampista que puede jugar como "doble 5" o por derecha, que se encuentra actualmente en Almirante Brown y que ya ha sido dirigido por "Nico" Otta en Deportivo Morón, donde fue parte del equipo que logró el ascenso a la Primera B Nacional en 2017 (y posteriormente fue el autor del gol que le permitió al Gallo eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina). Guzmán (de 29 años) tiene además un largo historial en Atlanta, donde jugó más de 200 partidos e integró el equipo que ascendió al Nacional B en 2011. No es la primera vez que su nombre suena en Mitre y Puccini, dado que anteriormente Sergio Rondina había intentado incorporarlo.

RENZO SPINACI, REALIZANDO AYER UNA PASADA EN VELOCIDAD DURANTE LA PRÁCTICA DE LA TARDE, BAJO LA LLUVIA (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE).





LEANDRO GUZMÁN, EL VOLANTE QUE SURGE COMO ALTERNATIVA PARA INCORPORARSE AL VIOLETA.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine entrena intensamente en Colón, mientras sigue en la búsqueda de un volante

