Fue en Belgrano y Liniers. Una persona descompensada fue el saldo. Un Renault Clio chocó con un VW Gacel estacionado en Belgrano y Liniers, un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona descompensada. El conductor del Clio, aturdido por el impacto, fue trasladado al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. Su acompañante solo recibió golpes leves. Del operativo de emergencia también fue parte el móvil de zona 4 del Comando Patrulla. El dueño del Gacel nunca fue identificado.

Clio choca contra Gacel estacionado

