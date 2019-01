Primero le sacó a su hija engañada y se la devolvió. Ahora, le pide que deje la casa y fue citada por la UFI 2 para el desalojo. "Le doy visibilidad a mi caso en los medios, porque es así cuando las personas parecen reaccionar. Cuando él se llevó a mi hija y no me decía cuando me la iba a devolver, fue gracias a la difusión que tuvo el caso que entró en razones y me la devolvió", cuenta Nélida Cardozo (28) quien dice haber vivido en pareja con el padre de su beba de 2 años, en una casa de Saavedra al 800, cerca de 8 años. "El volvió con su mujer. Yo no sabía que era casado. Es camionero independiente, monotributista. En octubre más o menos, me dijo que se llevaba a la nena a un cumpleaños y no me la devolvía, ni me atendía los llamados. Revolví cielo y tierra, salí por televisión... pasó un mes hasta que me la devolvió. En el medio, vino a una mujer a decirme que para que me devuelvan a la nena yo tenía que dejar esta casa… Hace 8 años que vivo acá, la nena es de él. La Justicia me tiene que ayudar a encontrar una solución: no nos puede dejar en la calle porque a él se le ocurrió dejarnos", cuenta Nélida quien acaba de ser citada en a la UFI 2 por una intimación de desalojo. "Ya estuve en la Defensoría de la Familia y me dijeron que vaya tranquila y que declare lo que sé. Que el Fiscal lo va a poner a derecho…" dijo Cardozo sobre su ex pareja, quien tendría 63 años y le pesaría una perimetral de 300 metros sobre ella y su hija de dos años.

“El volvió con su mujer. Yo no sabía que era casado", LE CONTÓ Nélida Cardozo a La Auténtica Defensa.



Encrucijada familiar

