POCO TIEMPO PARA EL PLAN B El Gobierno de Theresa May tendrá solo tres días para presentar un plan b al brexit si el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea es rechazado el próximo martes 15 de enero en el Parlamento británico. Así lo ha aprobado este miércoles la Cámara de los Comunes, que ha dado luz verde por 308 votos a favor y 297 en contra a una enmienda presentada por el diputado conservador Dominic Grieve. En virtud de la ley británica de salida de la UE, May contaba con 21 días para hacer una declaración sobre sus futuras intenciones y someterla a la aprobación de la cámara en los siguientes 7 días hábiles. Los diputados conservadores alegan que no se conocen precedentes sobre enmiendas a la agenda parlamentaria propuesta por el Gobierno. DÓLAR A LA BAJA El dólar volvió a ubicarse muy cerca del piso de la banda de flotación, por lo cual quedó a pocos centavos de habilitar una intervención del Banco Central por medio de compra de divisas al mercado. El mayorista cayó 23 centavos y cerró a $37,37. El jueves cuando abra el mercado cambiario, estará a solo dos centavos de perforar la zona de no intervención. El valor minorista fue de $38,50. La moneda estadounidense mostró una tendencia bajista a lo largo de toda la rueda cambiaria. Así, tras un retroceso de unos 30 centavos durante el martes, desandó ese camino y volvió a quedar cerca de la zona a partir de la cual la autoridad monetaria puede comenzar a intervenir vía adquisiciones de billete verde. LA CONSTRUCCIÓN, TAMBIÉN La venta de insumos para la construcción disminuyó 7% en 2018, según el Índice Construya (IC) que mide la evolución de los volúmenes comercializados en el sector privado, y en diciembre cayó 31,8% respecto del mismo mes de 2017. En relación a noviembre, los volúmenes despachados registraron una caída de 6,6% desestacionalizado, según el indicador dado a conocer este miércoles. El Índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción como ladrillos, cemento, cal, aceros, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de agua. MUERTE EN TAILANDIA La muerte de una joven argentina, ocurrida después de haber sufrido un accidente mientras participaba en Tailandia de una instrucción de buceo en la isla Tao, es investigada por la policía local. Phiyapong Boonkaew, jefe de la Policía de Koh (isla) Tao, indicó a la agencia EFE que están "investigando las circunstancias" del accidente ocurrido el 17 de diciembre que provocó, cuatro días después, el fallecimiento de Rocío L. G., argentina, de 39 años. La joven participaba en su primer día de instrucción de buceo que había contratado con la escuela Pura Vida, codirigida por españoles, en Koh Tao, en el golfo de Tailandia.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: