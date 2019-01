Con pronósticos del tiempo como los que tenemos últimamente se dificulta mucho la coordinación de una salida de pesca embarcada, por lo menos si lo que se pretende es una navegación que nos demande muchos minutos, máxime si pasamos a horas de navegación. Sin dudas, lo mejor es estar muy atentos y consultar los pronósticos con respecto a vientos, lluvias y probables alertas meteorológicas para salvaguardar fundamentalmente nuestras vidas o no pasar un muy mal momento. En última instancia lo ideal es realizar una salida de pesca muy cercana a la guardería o bajada de lanchas de la que hayamos salido. Y eso hicimos en nuestra última salida: con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson programamos una jornada de pesca en el Paraná Guazú a escasos minutos de navegación. Como ya es nuestra costumbre salimos de la Guardería del Camping Recreo Keidel, aguas abajo del majestuoso Guazú, por donde navegamos por unos minutos y nos fondeamos en la boca del Doradito en busca de la variada de esta temporada. Armamos nuestros equipos de pesca realizando encarnes con carnadas de la Estación del Pescador para de esta forma empezar a arrojar plomos al agua. En primera instancia, los piques se dieron más pegado a la embarcación que río afuera y terminaron siendo capturas de excelentes porteñitos, boguitas de unos 800 gramos, bagres amarillos y pati muy lindos. La gran sorpresa se dio en uno de mis equipos: una caña de dos tramos de 1,80 metros modelo Aguijón de Banax, con un micro reel Banax cargado con 30 metros de nylon de 28 mm, en el cual tenía dos brazoladas de tanza amnesia de 15 libras rematadas con dos anzuelitos corvineros numero 2, encarnados con lombrices para sacar pequeños bagrecitos y así tentar especies mayores. La corrida fue decisiva y para cuando alcance a sacar el equipo del posacañas ya le quedaba una sola vuelta de nylon en el carretel. La caña se curvó de tal forma que la puntera casi llegó a tocar el mango. Por mi parte trataba de recuperar nylon y a su vez mantenía flojo el freno del reel, pero también esperaba que en cualquier momento estallara la caña, el reel o el nylon. Lo que tenía en el extremo de mi nylon no era acorde al equipo sin ninguna duda. Cada corrida me dejaba sin nylon, el cual recuperaba rápidamente para nuevamente quedarme con el carretel vacío. En una de las corridas pasó por debajo de la lancha y tomó rumbo a la pata del motor. Sin pensarlo dos veces levanté la pata con el Power trim y logré zafar del corte inminente. Después de varios minutos de lucha, el pez se rindió exhausto casi como lo estaba yo también y asomó ante nosotros la figura de una carpa que ni bien intentó plancharse en el agua, la bonetié como pude y subí a bordo antes de que embistiera con otra corrida final. Sin dudas, una lucha emocionante y máxime con el equipo que utilicé. En principio y aun en el agua pensé en 8 kilos. Una vez afuera le di 11 y llevada a la balanza nos marcó nada menos que 12 kilos de pura potencia. En nuestro programa de TV Nº 757 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, que también podes ver a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En tanto, en nuestro programa radial podés enterarte además del más completo informe por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 21 a 22 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y, como ya es costumbre, con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas. Comunicate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar

Con 12 kg de peso sin dudas una de las grandes Carpas del Guazú





Luis María Bruno con el ejemplar de 12kg capturado en el guazú.



Semanario del Pescador:

El Guazú siempre paga

Por Luis María Bruno

