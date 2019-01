Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 10/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

¿MARCONE A BOCA? Boca Juniors tendría avanzadas las negociaciones para comprar el pase del volante Iván Marcone, quien actualmente se desempeña en el Cruz Azul de México. La primera oferta Xeneize fue de 6 millones de dólares y la habría realizado tras acordar el que sería el contrato del jugador que Gustavo Alfaro ya dirigió en su exitoso paso por Arsenal de Sarandí. En contrapartida, el lateral izquierdo Lucas Olaza se desvincularía en los próximos días por una decisión de la dirigencia del club. EL ROJO APUESTA FUERTE Independiente de Avellaneda estaría cerca de concretar la compra más cara de su historia: pagaría 6 millones de dólares por el 70% del pase del paraguayo Cecilio Domínguez (24 años), actual jugador del América de México. La negociación incluiría la obligación para el Rojo de comprar el restante 30% en los próximos dos años. AL FINAL, CVITANICH Fue la primera opción, pero posteriormente todo indicaba que sería Santiago "Morro" García el delantero que reforzaría Racing tras la salida de Gustavo Bou. Sin embargo, la taba se dio vuelta otra vez y finalmente Darío Cvitanich (34 años) dejaría Banfield y se incorporaría en las próximas horas al único líder de la Superliga. ICARDI NO RENOVARÍA El delantero argentino Mauro Icardi no extenderá su vínculo con el Inter de Italia, explicó su representante y pareja, Wanda Nara. Por ello, es muy probable que el Neroazzurro lo negocie antes de 2021. Real Madrid y Chelsea surgen como posibles opciones para el atacante. DAKAR: BENAVIDES ES ESCOLTA La tercera etapa del Dakar 2019 se disputó ayer en un arenoso recorrido de 798 kilómetros (331 fueron cronometrados) entre las localidades peruanas de San Juan de Marcona y Arequipa. Y en este tramo brilló el francés Stéphane Peterhansel (Mini), multicampeón de la competencia, quien ganó la etapa en autos y ya amenaza el liderazgo que ostenta en la General el qatarí Nasser al-Attiyah (Toyota), quien fue segundo ayer. En Motos, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) alcanzó el liderazgo de la General tras culminar en la segunda posición de esta tercera etapa, a sólo 15 segundos del francés Xavier de Soultrait (Yamaha). Tercero llegó el argentino Kevin Benavides (Honda), que ahora se posiciona 2º en la General a 11 minutos del chileno. Otro de los candidatos, el español Joan Barreda, ganador de la primera etapa, tuvo que ser evacuado en helicóptero, después de una caída en un barranco. En tanto, los argentinos monopolizan los tres primeros lugares en la categoría Quads (cuatriciclos): Jeremías González Ferioli (Yamaha) se adjudicó la tercera etapa y está segundo en la clasificación General que lidera Nicolás Cavigliasso (Yamaha). Mientras que Gustavo Gallego, también de la marca japonesa, completa el trío que comanda la General. TENIS EN OCEANÍA En la semana previa al inicio del Australian Open, Diego Schwartzman enfrentaba por los Cuartos de Final del ATP 250 de Sydney al japonés Yoshihito Nishioka luego de vencer 6-2 y 6-3 al español Guillermo García López en su debut en el certamen. En tanto, Leonardo Mayer alcanzó los Cuartos de Final del ATP 250 de Auckland tras levantar tres match points en contra ante el italiano Matteo Berrettini (5-7, 7-5 y 6-3). Sin embargo, anoche, cayó frente al estadounidense Tennys Sandgren por 6-3 y 7-6 y no pudo avanzar a las semifinales.

