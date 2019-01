Mitos o creencias erróneas sobre el suicidio

P U B L I C



Aquí se resumen las principales creencias y la evidencia científica sobre esas creencias (OMS, 2000; Pérez Barrero, 1996). La persona que se quiere matar no lo dice: De cada diez personas que se suicidan, nueve de ellas expresan claramente sus propósitos y la otra deja entrever de algún modo sus intenciones de acabar con su vida. La persona que lo dice no lo hace: Toda persona que se suicida expresa con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurrirá. Todos estos signos deben ser tenidos en cuenta como señales de alerta. Las personas que intentan el suicidio no desean morir, sólo quieren llamar la atención: Aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, es un error adjudicarles querer llamar la atención como si se tratara de un capricho, ya que son personas a las que le han fallado sus mecanismos de adaptación y no encuentran alternativas (incluso para llamar la atención si esa hubiera sido su intención), excepto la de atentar contra su propia vida. Si de verdad se hubiera querido matar, lo hubiera hecho: Toda persona con riesgo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir. La eficacia del método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. Un intento de suicidio siempre es una grave señal de alerta (aunque fuera ejecutado con medios aparentemente inofensivos). Sin el tratamiento adecuado la elección de un método más eficaz puede ser sólo cuestión de tiempo. La persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer Casi la mitad de las personas que atravesaron una crisis suicida y consumaron el suicidio, lo llevaron a cabo durante los tres primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. La persona que intenta el suicidio estará en ese peligro toda la vida: Aunque el riesgo después de un intento es ciertamente mayor que para el resto de la población, en la gran mayoría de los casos se supera la crisis sin llegar nunca a consumar el suicidio. Una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, por lo que es importante reconocerla para su prevención y brindar todos los cuidados de que se disponga mientras dure. Toda persona que se suicida está deprimida: Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio no todas las que lo hacen padecen depresión. Toda persona que se suicida es un enfermo mental: Las personas con enfermedades mentales tienen mayor riesgo de morir a causa de suicidio que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. De lo que no caben dudas es de que toda persona con pensamientos suicidas es una persona que sufre. El suicidio no puede ser prevenido porque ocurre por impulso: Antes de cometer un suicidio, suelen aparecer una serie de síntomas que se conocen como síndrome pre-suicidio, consistente en falta de emotividad, falta de agresividad, y la existencia de fantasías suicidas, algunas veces expresadas en forma metafórica como "me quiero ir de viaje y no volver más" y en otros casos expresadas claramente como confesión de las ideas suicidas; estos síntomas pueden ser detectados, especialmente por el cambio de comportamiento, pero en la mayoría de los casos pasan desapercibidos o sólo se relacionan con el suicidio después de cometido el intento. Sólo los psiquiatras o los psicólogos pueden prevenir el suicidio: Es cierto que los psiquiatras y los psicólogos son profesionales experimentados en la detección del riesgo de suicidio y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Cualquiera interesado en auxiliar a personas en esta situación de riesgo puede ser un valioso colaborador en su prevención. Estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno brinda posibilidades de ayudar en una crisis que muchas veces no tiene el psiquiatra o el psicólogo al que verá la semana entrante. En este sentido una crisis suicida se parece a cualquier otro caso en el que se requieran primeros auxilios. Unos pocos conocimientos básicos pero sólidos pueden salvar la vida de una persona que luego requerirá tratamiento profesional. www.casbuenosaires.com.ar





Mitos o creencias erróneas sobre el suicidio

