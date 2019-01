La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ene/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine; rearmar el mediocampo es el desafío en esta pretemporada







Por las salidas de Álvarez y, sobre todo, de Federico Jourdan, el DT Walter Otta está obligado a buscar variantes dentro del plantel mientras aguarda la llegada del último refuerzo. Mañana, el Violeta disputará su primer amistoso frente a Gimnasia (CdU). Después de ser vital con su ingreso para empatar frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn y de ser figura ante Nueva Chicago en su primera aparición como titular, la sensación en Villa Dálmine era que Cristian "Jopito" Álvarez iba a terminar siendo una baja sensible a finales de año (su partida al América de Cali ya estaba acordada desde su incorporación). Por eso, el DT Walter Nicolás Otta pidió como refuerzo a un mediocampista de características similares para acompañar a Matías Ballini en el centro del campo. En ese cierre de año, en el Violeta nadie esperaba que en el regreso a los entrenamientos también fuera baja Federico Jourdan, quien terminó forzando su desvinculación del club (que recibirá un resarcimiento económico) para incorporarse al Sol de América de Paraguay. Así, para el cuerpo técnico, rearmar el mediocampo se convirtió en una situación todavía más compleja que buscarle reemplazante a "Jopito". Encima, el apuntado Marcos Rivadero rechazó la oferta que se le realizó para regresar al club (ya había estado en el primer semestre de 2018). Entonces, los cañones apuntan ahora hacia Leandro Guzmán, un volante que ya fue dirigido por Otta en Morón y que tiene características tanto para jugar cerca de Ballini en el centro del campo como también para "hacer" la banda derecha. Pero mientras se define esa negociación, "Nico" debe comenzar a ensayar alternativas con las posibilidades que hoy le brinda el plantel. Y mañana sábado tendrá el primer amistoso del año, finalmente frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay. Entre los jugadores que pueden ver ampliadas sus oportunidades por las bajas de Álvarez y Jourdan están Renzo Spinaci, Federico Recalde, David Gallardo y Lucas Cuevas. Los dos primeros ya jugaron como "doble 5" junto a Ballini en este nuevo ciclo de Otta, mientras que Gallardo y Cuevas (ambos con escasos minutos en esta temporada) podrían ser opción a la derecha del mediocampo. Otra opción que el entrenador ya dispuso en su primer partido de este nuevo ciclo contra Brown de Adrogué sería el retroceso de Mariano Miño a la línea de volantes y formar la dupla de ataque con Martín Comachi e Ijiel Protti (en aquella oportunidad, Recalde y Ballini jugaron en el centro del mediocampo, mientras que Molina y Miño aparecieron por los costados). Otta no volvió a repetir esta variante porque Comachi se lesionó esa noche y fue Miño quien pasó a jugar de punta en los siguientes encuentros, en los que Jourdan recuperó la titularidad.

LUCAS CUEVAS, UNO DE LOS JUGADORES QUE PODRÍA TENER MAYORES OPORTUNIDADES ESTA PRETEMPORADA ANTE LA SALIDA DE FEDERICO JOURDAN. OTTA: "CON TRABAJO Y LA UNIÓN DEL GRUPO INTENTAREMOS SACARLO ADELANTE" El entrenador de Villa Dálmine, Walter Otta, dialogó ayer con FM Radio City Campana y se refirió a la desvinculación de Federico Jourdan. Explicó que se enteró de la posibilidad "unos días antes" del regreso a las prácticas, pero que igualmente tenía "la esperanza de que se quedara". "Era una pieza clave para la que no teníamos un reemplazo natural dentro del plantel", lamentó el DT, quien aseguró que el acuerdo de desvinculación finalmente fue "lo mejor" para las dos partes: "Él estaba decidido a salir de club y nosotros no queríamos contar con un jugador que no esté motivado ni con el compromiso que necesitamos". Y agregó que "competir en lo económico con otros clubes y con instituciones del exterior es muy difícil para Villa Dálmine". Respecto al trabajo que encarará desde lo táctico a partir de la baja de Jourdan, el cordobés explicó: "Trataremos de buscar un reemplazo que nos aporte las cosas que Federico nos aportaba. Con trabajo y la unión del grupo intentaremos sacarlo adelante". Y en cuanto a los nombres propios manifestó que "(Lucas) Cuevas y (David) Gallardo tienen características como para adaptarse a esa posición" entre los que están hoy en el plantel. Igualmente, "Nico" espera por un refuerzo que le brinde mayores opciones para rearmar el mediocampo. En ese sentido reveló que Marcos Rivadero "no quiere volver al club" y confirmó que Leandro Guzmán está en carpeta: "Es una de las posibilidades, porque ya lo conocemos". Finalmente, el entrenador Violeta se refirió a las cuatro jornadas de doble entrenamiento que lleva el plantel en Colón, en la provincia de Entre Ríos: "Hemos podido completar los trabajos planificados. Es una semana muy buena para nosotros, porque terminamos de conocer a los jugadores. Así que contentos de tener la posibilidad que nos brindó el club de poder venir a entrenar acá".

MAÑANA, EL VIOLETA DISPUTARÁ SU PRIMER AMISTOSO ANTE GIMNASIA (CDU). "NICO" PROBARÁ ALTERNATIVAS.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine; rearmar el mediocampo es el desafío en esta pretemporada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: