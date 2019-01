La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ene/2019 Cantlon cuestionó al secretario Milano: "Tiene interés en la licitación de cámaras del CIMOPU"







El líder de la UV Más Campana defendió que el HCD no haya tratado la renovación del contrato del sistema de videovigilancia de la forma en la que fue presentado por el Gobierno. Exigió mayor información y evidencias de que mejorará la seguridad local. Que el CIMOPU pueda quedarse sin parte de su sistema de monitoreo, como advirtió el secretario de Seguridad, Abel Milano, tras no haberse aprobado la apertura de una nueva licitación para el servicio de cámaras, es una "mentira" con la que se busca culpabilizar al Concejo Deliberante, afirmó días el concejal de la UV Más Campana Axel Cantlon. El referente vecinalista embistió duro contra el funcionario municipal, a quien acusó de tener "interés" en la licitación pública del sistema de videovigilancia, cuyo contrato vigente vence a fines de febrero y amenaza con dejarle a la ciudad una instalación de 150 viejas cámaras y poco más: la empresa prestadora se llevaría monitores y discos de almacenamiento, claves para el rendimiento pleno de la plataforma. Así lo informó Milano durante una ronda de prensa ofrecida durante la primera semana de enero. Precisamente, para evitar este escenario, el Gobierno había remitido al HCD un proyecto abriendo una nueva licitación, con la que además de extender la operatividad del sistema de monitoreo pretendía llevarlo a otro nivel, adquiriendo nuevas cámaras con definición 4K y analíticas de video. Ese proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión de prórroga de diciembre, pero la oposición lo bajó junto a una decena de iniciativas que el intendente Abella consideraba prioritarias. Esto ocasionó la advertencia de Milano sobre los efectos del inminente cese de contrato. "Creo que el secretario de Seguridad, al decir semejante barbaridad, sin duda muestra el interés que tiene en la licitación pública. No sé qué otro interés tendrá el secretario de Seguridad en que una licitación pública salga tan rápido como él la pretende aprobar. Creo que acá, si verdaderamente están interesados en mantener todos esos servicios, deberían haber venido al Concejo Deliberante a explicar de qué se trataba (la contratación), haber traído (el expediente) en tiempo y forma para que los concejales pudiéramos tratarlo en profundidad y poder avanzar seriamente en un mejor servicio para los ciudadanos de Campana", expresó Cantlon. "Nosotros estamos a favor de mejorar la seguridad y estamos dispuestos a avanzar en ese sentido siempre que sea necesario. Pero también vemos que desde el Ejecutivo no están trabajando correctamente, que sería teniendo una comunicación, un diálogo con el poder legislativo", consideró el edil. Cantlon señaló que "si el Ejecutivo quiere, puede prorrogar la licitación vieja y convalidarla en el Departamento Deliberativo más adelante", por lo que le pidió al secretario Milano que no presione a los concejales "con una mentira". "Yo le diría que en su lugar preste más atención a los problemas de seguridad que tiene, porque si con todas las cámaras que tiene a disposición no cumple con su función de forma adecuada, le vamos a pedir que mejore su servicio", afirmó Cantlon. El edil adelantó que la oposición podría llamar a Milano y sus colaboradores a comisión plenaria con el objetivo de que brinde mayores explicaciones sobre la actualidad del contrato del CIMOPU, su renovación y plan de acción asociado. "Queremos que la situación de seguridad mejore en el 2019 y no empeore con el 2018", aseguró el edil.

El edil adelantó que podrían convocar a Milano a comisión plenaria.





