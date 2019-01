Advierten que los empleados de EDEN no realizan trabajos en el interior de las casas

Desde la compañía pidieron que se denuncie cualquier situación en que "personas, presentándose falsamente en nombre de EDEN, intenten ingresar a las viviendas". A través de un comunicado apuntado a nuestra ciudad, pero también a localidades como Los Cardales y Capilla del Señor, la empresa EDEN advirtió nuevamente que el personal de la compañía no realiza ningún tipo de trabajo en el interior de las viviendas. "Recordamos a los vecinos que la Distribuidora limita sus tareas a la zona exterior de las casas", señaló Víctor Ciaponi, Gerente de Área de EDEN. "Solicitamos que denuncien ante la autoridad correspondiente cualquier situación en la que personas, presentándose falsamente en nombre de EDEN, intenten ingresar a las casas ya que no realizamos trabajos en el interior de las mismas", agregó Ciaponi.

