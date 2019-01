"La verdad, los chinos cada vez me sorprenden más. ¿Ahora mandaron una nave y alunizaron en el lado oscuro de la luna? Eso no es joda… Nada que ver con las chucherías que compramos nosotros, ¿eh?" le dije al Perro en voz alta, sin salir de mi asombro, mientras miraba las fotos y la infografía que había publicado Clarín.

"El lado oscuro de la luna… flor de vinilo. Nos partió la cabeza", me tiró el Perro para mi asombro y ahí lo quise un poquito más aún. Porque me cayó la ficha de que mi amigo es contemporáneo a los Pink Floyd. Me lo imaginé con camisas de colores fuertes, pelo largo y pantalones Oxford, bigotazos… y sí, perfectamente podría… "Perro, ¿vos fuiste Monto?" le pregunté sin pensar.

El Perro bajó su diario lentamente y lo apoyó sobre la mesa. Se sacó los anteojos de leer y me atravesó con una mirada casi asesina que no sabía que tenía. Por un momento, pensé que ahí se terminaban nuestros encuentros. "Por eso te quiero, porque sos arrancado verde, pero te funciona el balero a la perfección", me dijo y yo no soy un pibe, pero tuve que deducir que balero significa cabeza.

"Mirá, no milité en la Orga, pero hice mis cositas. Todos andábamos en algo o simpatizábamos. Hasta estaba bien visto que en una fiesta haya un clandestino, le daba glamour. Cuando el Ché vino a Uruguay cruzamos el charco y nos fuimos a Montevideo. Yo era un nene. Alguna vez te voy a contar, pero te aclaro que los que quedamos y todavía nos vemos, coincidimos en que la lucha armada fue un error, por ejemplo. Mucha traición y mucho buche en el medio. Pero con el diario del lunes, es fácil hablar. Eso sí, en algo no nos equivocamos: en el diagnóstico. Y creo que este gobierno me da la razón tristemente: ni siquiera saben el daño que hacen. Son más frívolos que sus padres y sus abuelos… ¿Y por qué estamos hablando de esto?", me dijo el Perro. Eso me llamó la atención porque siempre parece tener una computadora en la cabeza. Se ve que le toqué alguna partición clave de su disco duro y se le cayó el sistema…

"De que los Chinos metieron un robot en el lado oscuro de la luna, Pink Floyd…" le contesté. "Ah, sí… Bueno, ahí tenés dos puntas. La geopolítica y la metafísica. La geopolítica, es obvia. Llegaron tarde a la carrera espacial, pero están decididos a recuperar el tiempo. Por un lado, los americanos jamás lograron posar un bicho en ese lado de la luna. Por lo menos oficialmente, jamás lo reconocieron y dicen haber perdido la misión haciendo pomada la nave durante el alunizaje. Y después, ya lo sabemos, se dedicaron al Transbordador, y a Marte. Por el otro, si los chinos lo hicieron, es otro mensaje más, ahora tecnológico, de que van por todo y no necesariamente lo van a hacer a bombazos", razonó el Perro.

"¿Y la metafísica?", le pregunté. "Bueno –me dijo- para mí la luna, nuestra luna es una de las pruebas más claras y contundentes de que algo hay…" "¿Qué hay qué?" le pregunté sin entender. "Que hay algo más allá…" me contestó y yo no caía. Levanté las cejas, y le apunté con la pera, esperando una respuesta más concreta. El Perro hizo una pausa y me dijo como quien confiesa una debilidad: "Bueno, de que Dios existe…".

Y sí, otra vez mi amigo, el racional, me sorprendía con una salida inesperada. Y sin darme respiro, me dijo: "Estamos acostumbrados a escuchar que las culturas antiguas adoraban al sol. Y está bien, sin el sol, no existiría la vida tal como la conocemos. Pero tampoco sin el agua, ni el aire, claro. Bueno, no vamos a hacer un tratado al respecto. Pero nuestra luna es tan singular que, literalmente, parece puesta exactamente ahí por una inteligencia superior. Terribles y perfectos cálculos de distancia, dimensión, masa, órbita… demasiadas variables armonizadas de una manera inexplicable. ¿Viste cuando Einstein tiró que Dios no juega a los dados? En realidad, estaba renegando de la Física Cuántica, disciplina que le empezaba a sacar cierto protagonismo al viejo… de hecho ya sabemos que los neutrinos viajan más rápido de que luz. Pero bueno, lo que te quiero decir es que la luna no está ahí como una simple bocha que quedó atrapada en el campo magnético de la tierra" me decía el Perro y continuó "Más que adorar al sol, los antiguos tendrían que haber adorado a la luna. Es ella la que mantiene todo en balance para que la vida suceda en la tierra: nos mantiene con la sutil inclinación de 37 grados y permite que tengamos las cuatro estaciones. Su fuerza de atracción influye en las mareas, en el crecimiento de las plantas y hasta en los partos naturales... pero además, su tamaño es inusualmente grande respecto a la masa de la Tierra. Qué se yo… Júpiter tiene como 60 lunas, o más, pero son todas un poroto, no tienen el protagonismo de la nuestra. Y más misteriosa aún es su posición: está en el lugar justo para que, cada tanto, tengamos un eclipse perfecto y total. Ya ese solo detalle me pone la piel de gallina. El diámetro del sol es 400 veces el de nuestra luna; y se encuentra 400 veces más lejos que la luna de la tierra. No es un accidente. Y además, ahí viene el lado oscuro de la luna. ¡La luna rota sincrónicamente alrededor de la tierra!".

El Perro tenía los ojos encendidos y yo no paraba de girar mi cucharita dentro del café, en automático. Hasta me parece que Soledad dejó todo y paró la oreja. "¿Y eso qué es?", le dije. "Que la luna tarda lo mismo en dar una vuelta a la tierra que en rotar sobre sí misma. Creo que 27 días. Por esa razón siempre vemos la misma cara… eso tampoco es jugar a los dados". El Perro agarró el plato del pocillo, y me dijo: "Esta es la tierra". Y puso el pocillo a un costado y me dijo: "Esta es la luna, y la parte de la manija es el lado oscuro, siempre mirando para afuera. Ahora mirá…" entonces, empezó a girar el pocillo alrededor del plato y sí: el pocillo había dado una vuelta alrededor del plato y a su vez, un giro sobre sí mismo.

Salí de Koval mirando al cielo. Confieso que ahora me siento un poco menos solo…

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com