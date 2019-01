La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ene/2019 Breves: Noticias de Actualidad







CUARENTENA La ciudad chubutense de Epuyén dispuso este jueves la cuarentena sanitaria luego de que el hantavirus causara nueve muertes y 24 casos positivos en las últimas semanas, mientras que en San Martín de los Andes se reportaron tres casos "sospechosos", lo que despertó preocupación en otras ciudades de la zona cordillerana por la expansión del virus, aunque también quejas por el impacto que tiene la noticia en el turismo, como ocurre en Esquel, donde no hubo casos y hay un 90% de ocupación hotelera. SIGUE BAJANDO El Banco Central movió fichas este jueves por primera vez desde la implementación de las bandas cambiarias y salió a realizar una compra de u$s20 millones de dólares a $37,30, luego de que el tipo de cambio volviera a perforar el piso de flotación. Pero a pesar de esta operación, la moneda estadounidense se fue a pique y terminó más cerca de los $37. UNA COMISIÓN POR EFECTIVO Las redes de pago buscan trasladar los costos generados por las operaciones a los consumidores con el cobro de una comisión. De esta manera, se busca la utilización de otros medios, como el pago electrónico de servicios. Servicios como Rapipago y Pago Fácil recaudan alrededor de $90 mil millones de pagos y servicios. El dinero debe ser depositado en un banco para luego ser transferido a las 4000 compañías adheridas a su servicio. La enorme cantidad de billetes en circulación generan un problema en el sistema ya que las entidades bancarias ya no cuentan con espacio para recibir más efectivo. De cada operación realizada por las redes de pago, los bancos cobran una comisión de entre 0,5% y 1% por recibir el depósito. Ese porcentaje es el mismo que reciben las empresas de cobranzas por parte de los clientes. Las redes de pago buscan ahora que ese gasto por los depósitos sea absorbido por los clientes en caso que las compañías de servicios adheridas al servicio no quieran hacerlo. POR LAS NUBES Renovar el alquiler en el 2019 le provocará más de un dolor de cabeza a los inquilinos. Es que la devaluación y la inflación también impactan en estos contratos: la subas serán de al menos un 30% anual, con una actualización del 15% semestral, según comentan desde las inmobiliarias. Incluso, las asociaciones de inquilinos afirman que los incrementos serán aún mayores. Desde la Federación de Inquilinos Nacional, por ejemplo, sostienen que se están pidiendo incrementos de entre el 50% y el 60% anual. EN LA FRONTERA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a McAllen, en la frontera con México, donde volverá a presionar para erigir un muro entre ambos países, un día después de abandonar una reunión con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, debido a la no aprobación del presupuesto. MUERTE EN EL PACÍFICO Un turista argentino de 49 años que se encontraba de vacaciones en Chile murió en la tarde del miércoles cuando se bañaba en una playa que no estaba habilitada en La Serena, en la región de Coquimbo, a más de 400 kilómetros al norte de Santiago. El accidente fatal se produjo cerca de las 18. Mario Ariel Petta Marinero, oriundo de San Juan, había ingresado al mar junto a su hijo en el balneario La Marina, un lugar caracterizado por pozos que, sumados al ocasional e intenso oleaje, pueden dificultar el retorno a la costa. Guardavidas lograron sacarlos a ambos del agua, pero el hombre finalmente murió.

