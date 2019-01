La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ene/2019 Recuerdan:

Sólo tienen que vacunarse quienes viajen a áreas de riesgo o países que la exijan y no tengan contraindicaciones. La vacuna debe recibirse al menos 10 días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para toda la vida. La Secretaría de Salud de la Nación recuerda la red de vacunatorios en Ciudad, provincia de Buenos Aires y resto del país que está disponible para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla. Además informa que el Estado cuenta con las vacunas necesarias para quienes las requieran y dada la demanda constante durante todo el año, en las primeras semanas de diciembre, a través de convenios, entregó vacunas a algunas instituciones del sector privado que se habían quedado sin el insumo. Puntualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los turnos se pueden gestionar a través del número 147 para poder asistir a los hospitales Muñiz, Pirovano, Argerich, Durand, Grierson y a CSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria). En tanto, se sumaron los vacunatorios privados Stamboulian, Previvax y Vacunar, donde los que necesiten la inmunización en Ciudad de Buenos Aires, sólo deberán abonar el costo de la aplicación, ya que desde la cartera sanitaria se les proveyó la vacuna. La red de vacunatorios de la provincia de Buenos Aires está conformada por el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón de San Martín, el Hospital San José de Campana, el Hospital Bernardo Houssay de Vicente López, el Hospital San Miguel Arcángel de Bella Vista, el Centro de Atención Primaria de Salud Doctor Gregorio Aráoz Alfaro de Temperley, el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, la Unidad Sanitaria Máspero de Lanús, el Vacunatorio Central de Morón, el Hospital Interzonal General de Agudos Diego Paroissien de Isidro Casanova, el Hospital Interzonal General de Agudos Alberto Balestrini, el Hospital Zonal General De Agudos Simplemente Evita de González Catán, el Hospital Doctor Alejandro Posadas de Haedo, el Vacunatorio Central de San Justo y, en La Plata Sanidad de Fronteras, el Hospital San Martín y el Hospital San Juan de Dios. Para conocer los horarios de atención y organización de cada uno como así también los vacunatorios en otras jurisdicciones visitar el siguiente link. https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunatoriosfiebreamarilla Además, continúa vigente el sistema de turnos on line para poder vacunarse en la Dirección de Sanidad de Fronteras ubicada en el barrio porteño de La Boca, en el Hospital Nacional Baldomero Sommer, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Para acceder a los turnos on line ingresar a https://www.argentina.gob.ar/fiebreamarilla/test Cabe destacar que para recibir la vacuna en la Dirección de Sanidad de Fronteras es necesario contar con turno por lo cual, en caso de no tenerlo se solicita dirigirse a los otros centros disponibles. En todos los casos, para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla se solicita concurrir con documento nacional de identidad o pasaporte, sin excepción. RECOMENDACIONES Se aconseja a la población la consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que un profesional defina la indicación o no de vacunación contra la fiebre amarilla. En caso de corresponder deberá recibirla al menos 10 días antes del viaje. La vacuna se aplica una sola vez en la vida. La Secretaría de Gobierno de Salud sostiene la recomendación de vacunación para las personas que viajen a los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. La excepción son algunos estados del nordeste brasileño pero para el resto del territorio del país vecino continúa vigente la recomendación. Dada la situación epidemiológica actual, a quienes presenten alguna contraindicación de recibir la vacuna se aconseja evitar el viaje a las zonas con circulación viral activa. Las contraindicaciones pueden consultarse en https://www.argentina.gob.ar/fiebreamarilla/vacuna Para más información sobre recomendaciones para prevenir la fiebre amarilla o al 0800-222-0651 Fuente: Consensosalud.com



