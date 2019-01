Unos pocos casos de infección se dan por año en Uruguay, pero conviene recordar algunas precauciones, tras la muerte de una persona en Solís. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado para notificar el fallecimiento de un hombre mayor de 50 años en el balneario Solís, a raíz de una infección por la bacteria Vibrio vulnificus (que es conocida como "bacteria de la playa"). En la declaración, el MSP recuerda que se trata de un evento infrecuente y que se registran alrededor de 10 notificaciones anuales. Informa que "un alto porcentaje de casos a nivel mundial se asocia al consumo de frutos del mar poco cocidos o crudos", pero que la infección puede adquirirse también al ingresar al mar con heridas abiertas, "especialmente en personas añosas, portadoras de enfermedades que afectan el sistema inmune". Anualmente se registran muchos casos de infecciones de esta bacteria a nivel mundial, pero con más prevalencia en los países de aguas cálidas. Se la conoce como la "bacteria comedora de carne", por la velocidad con la que actúa sobre el organismo, en muchos casos provocando que se deban amputar los miembros infectados. El género Vibrio se clasifica dentro de la familia Vibrionaceae, cuyos ejemplos más conocidos son Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus (causantes de diarrea) y Vibrio vulnificus, asociada a infecciones invasivas y graves. Esta bacteria se encuentra generalmente en las aguas marinas costeras en zonas de climas tropicales y subtropicales que poseen grado moderado de salinidad, con temperaturas que usualmente superan 18 °C. Es halofílica, lo que significa que necesita sal para sobrevivir y crecer. También necesita temperaturas cálidas para prosperar, motivo por el que las infecciones, llamadas vibriosis, son más comunes en el verano. El primer caso registrado en Uruguay se dio en el 2001, y desde entonces se producen algunas infecciones por año. INFECCIÓN Las dos formas de infección de esta bacteria son: 1) el consumo de productos marinos (almejas y otros mariscos o pescados) mal cocidos o crudos, que es como se registra el 90 % de los casos, y 2) la infección a través de heridas (preexistentes o adquiridas en el ambiente marino) por el contacto con el agua de mar de heridas. Las personas que son más susceptibles a contraer una infección grave son las personas mayores o inmunodeprimidas. Por ejemplo, diabéticos, los que tienen algún grado de insuficiencia hepática o renal, los que padecen cirrosis, SIDA, cáncer, pacientes bajo tratamiento inmunosupresor (quimioterapia o corticosteroides) o trasplantados renales o hepáticos. Si alguien se lesiona al entrar al agua, debe salir inmediatamente y lavar luego la herida con agua limpia y jabón. Aquellos que tengan una herida previa, deben evitar entrar al agua hasta que la herida se cierre. En cuanto a la otra forma de contagio, el medio más eficaz de prevención es la cocción cuidadosa del pescado y el marisco (en especial para poblaciones de riesgo). No se deben comer mariscos que no se abran durante la cocción y se recomienda utilizar guantes para manipular las ostras o mariscos crudos. SÍNTOMAS Las personas sanas suelen sufrir diarrea, vómitos y dolor abdominal. Los individuos de alto riesgo pueden sufrir escalofríos repentinos, fiebre y lesiones cutáneas de rápido avance. Medina señaló que la infección provoca una zona roja caliente, con mucho dolor y con evolución rápida a ampollas más grandes y sanguinolientas. "Se debe hacer una consulta inmediata porque el abordaje para el tratamiento es mixto, entre el suministro de antibióticos y la realización de cirugía para retirar y tratar la parte afectada. De todos modos, recordó el catedrático, como el grado de salinidad y el aumento de la temperatura es lo que favorece a estas bacterias, una vez que esa situación se revierte es esperable que no aparezcan más casos. Fuente: MontevideoPortal.com



Virus de la playa:

Qué es la bacteria Vibrio vulnificus

