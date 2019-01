Abella vetó la ordenanza que instaba al Gobierno y al Sindicato a renegociar el código de descuento

Era un beneficio que los trabajadores tenían hasta el 2017, cuando el jefe comunal lo canceló. En su lugar, hace dos meses sacó una tarjeta de promociones. El intendente aseguró que el HCD hace "un ejercicio extralimitado" de sus atribuciones. Esta semana se conocieron los vetos del intendente Abella a proyectos de relevancia que el Honorable Concejo Deliberante había aprobado a instancia de la oposición. Sin dudas, el que más levantará polvo es el que anula la restauración del código de descuento a los trabajadores municipales, una iniciativa que había sido promovida por el propio Sindicato. Con autoría de la bancada de Red Por Argentina, el proyecto se intentó debatir a mitad de año, pero la UV Más Campana, que recién empezaba a salir de su primavera con el Gobierno, no votó por despacharlo automáticamente de la comisión donde yacía sin avances. Fue recién en noviembre cuando, reconfigurado el HCD en favor de las bancadas disidentes, el texto pudo subir a recinto y ser aprobado por la oposición. La ordenanza disponía que el Municipio y el Sindicato suscriban un nuevo convenio "a los fines de dar continuidad al programa de beneficios de financiamiento de compras y contrataciones en comercios y proveedores locales adheridos". El plazo para hacerlo: 20 de diciembre del año pasado. El intendente nunca quiso restablecer el acuerdo que canceló en 2017. Incluso llegó a presentar, un día antes de que se vote la ordenanza, una tarjeta municipal con promociones para los empleados. Aun así, debió ver cómo los opositores votaban la restitución del código de descuento haciendo uso de su mayoría. Pero lo que Abella no logró torcer en el HCD si pudo corregirlo a fuerza de su poder de veto. El jefe comunal fundamentó su decisión señalando que el acuerdo que existía había caducado (tenía fecha de vencimiento en 31 de diciembre de 2014) y que las partes continuaron su cumplimiento solo de manera "informal". El titular del Gobierno local manifestó en el veto además que el Sindicato de Trabajadores Municipales fue notificado en 2017 de la decisión de no proseguir con el acuerdo y que iba a ser "impracticable" poner en vigencia la ordenanza de su restitución "en los plazos previstos" debido no solo a "cuestiones económicas sino también operativas". Por otra parte, el veto guarda una fuerte crítica política al considerar que el HCD "hace un ejercicio extralimitado de sus facultades, ya que no están entre sus atribuciones el impartir órdenes al Ejecutivo". "Realizarlo es desconocer nuestro Sistema Representativo, Republicano y Federal de Gobierno, ejerciendo un uso abusivo de su poder y desconociendo los más altos preceptos" de la Constitución, se remarca en el texto. La ordenanza restituyendo el código de descuento fue vetada en su totalidad y todavía se desconoce si la oposición buscará insistir con ella a lo largo del 2019. Lo que se prevé es que el gremio manifieste su disconformidad. De hecho, sus más encumbrados dirigentes estuvieron en la sesión ordinaria que aprobó la directiva de sentarse a renegociar, jornada en la que mantuvieron intercambios verbales con concejales de Cambiemos que se posicionaron en contra.

Foto: Archivo.



Abella vetó la ordenanza que instaba al Gobierno y al Sindicato a renegociar el código de descuento

