Tenaris renueva su compromiso con el medioambiente apoyando la reinserción de la nutria gigante

Se trata de una especie de mamífero extinta en el país. La empresa donó 60 tubos sin costura de acero, un material versátil y sustentable, que se utilizarán en la construcción de un corral de adaptación para dos ejemplares que llegarán desde Europa. La iniciativa se desarrolla dentro del Parque Nacional Esteros del Iberá, en Corrientes. La nutria gigante, una especie autóctona de la región mesopotámica extinta en Argentina desde hace al menos 30 años, se prepara para volver hacer suyos los esteros del Iberá gracias a un proyecto de reintroducción impulsado por The Conversation Land Trust Argentina (CLT) y la Fundación Flora y Fauna Argentina (FFyFA), para el que Tenaris acaba de donar 60 tubos de acero sin costura a ser utilizados en la construcción de un corral de adaptación. Se trata del primer intento en Argentina de reintroducir una especia de mamífero extinta en el país: los últimos ejemplares fueron divisados en la década del ochenta, cuando la caza indiscriminada y la reducción de su hábitat natural llevaron a la nutria gigante a la desaparición. La iniciativa, que se lleva a cabo dentro del Parque Nacional Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes, ya logró instalar poblaciones sustentables de oso hormiguero gigante, venado de las pampas, pecarí de collar, tapir, guacamayo rojo y yaguareté. Los tubos sin costuras cedidos por Tenaris servirán para el montaje de un corral de adaptación de 800 metros cuadrados, en cuyo interior se recrearán las condiciones de tierra y agua características del ámbito natural de las nutrias gigantes para su entrenamiento antes de ser devueltas a la vida silvestre. Los ejemplares, un macho y una hembra de aproximadamente 5 años de edad, llegarán procedentes de un zoológico europeo en marzo. A diferencia de otros materiales, el acero es un elemento versátil, resistente a condiciones climáticas adversas, no genera impacto ni en el medioambiente ni en los animales y es 100 por ciento reciclable. "Estos tubos sin costura que fueron fabricados en Campana servirán para devolverle a los esteros del Iberá su fauna autóctona, lo que revitalizará su ecosistema y brindará recursos para fomentar el ecoturismo", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. La nutria gigante es la más grande de las 13 especies de nutria existentes. Llega a medir 1,80 metros de largo y a pesar más de 30 kilos. En Argentina, supo habitar desde los márgenes del río Bermejo hasta el norte de la provincia de Entre Ríos. Tiene una estructura social compleja: solo el macho y la hembra dominantes del grupo se reproducen, mientras los demás integrantes se dedican a la cría y protección de las crías. En cada temporada de apareamiento, cada grupo suele tener dos crías. "Tras llegar al país, los ejemplares pasarán un mes en aislamiento y luego alrededor de medio año en el corral, aunque este lapso puede variar dependiendo de su grado de adaptación. En ese espacio aprenderán a hacer sus madrigueras y a pescar peces vivos, conductas esenciales para su futura vida en la naturaleza", explicó Sebastián Di Martino, referente de The Conservation Land Trust Argentina. No es la primera vez que esta iniciativa de reinserción de fauna recibe apoyo de la industria nacional. En 2013, Ternium Argentina y Acindar donaron 300 toneladas de acero con las que se montó el Centro Experimental de Cría de Yaguaretés, que además empleó 1.500 tubos sin costura fabricados por Tenaris.

Tenaris renueva su compromiso con el medioambiente apoyando la reinserción de la nutria gigante

