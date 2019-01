P U B L I C







José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Las perspectivas económicas para este año recién nacido son más que preocupantes y las estimaciones que comienzan a conocerse son cada vez peores que las anteriores, ya de por sí pesimistas. Hace pocos días se conoció el relevamiento de expectativas de diciembre para el año 2019 elaborado por el Banco Central que recoge el promedio de la opinión de 32 consultoras y centros de investigación, 13 entidades financieras y 4 analistas extranjeros. En dicho informe los consultados estiman que la inflación alcanzará el 28,7%, la tasa de interés de referencia el 37,98 y el dólar se acercará a 50 pesos al final del año. Esto significa que durante los 4 años del mandato de Cabiemos habrá tenido un aumento del 400%. Recordemos que para tratar de evitar la suba del dólar el gobierno emitió las famosas LEBAC que se transformaron en una bomba de tiempo que a instancias del FMI hubo que rescatar y que nos costaron a los argentinos 650 mil millones de pesos en intereses. Como se verá todas las tarifas han aumentado mucho más que la divisa norteamericana y enormemente más que los salarios y jubilaciones, con el agravante que no es seguro que no haya nuevos aumentos. Es posible, como diría el ex-presidente Carlos Saúl Menem, que aún estén "in pectore". También se señala en el informe citado que la actividad económica caerá en 2019 en 1,2 %, que se suma al retroceso que la economía habría sufrido en el año 2018 de más del 2%, con un desplome de la construcción y la industria. En igual sentido, el Banco Mundial ubicó a la economía nacional como una de las más recesivas del planeta con una baja del PBI del 2,8% el último año y para este año anticipa otra disminución del 1,7%. Solamente Venezuela, Guinea Ecuatorial y Nicaragua ocupan peores puestos. Hay otro dato que agrega preocupaciones al gobierno. La hipótesis clave para los consultados para poder lograr tener déficit fiscal primario cero este año es que la recaudación impositiva crezca un 30% en términos reales, aumento que ven prácticamente imposible por lo que pronostican que el referido déficit se situará en alrededor de 39 mil millones de pesos. Ante este sombrío panorama y en un año electoral, la primera reacción del gobierno y tal como nos tiene acostumbrado, ha sido tratar de poner en agenda otros temas que sin duda también preocupan a grandes sectores de la población para sacar de la escena a la mayor preocupación que es ciertamente su retroceso en términos económicos que parece no tener fin. Como era de esperar, el primer tema elegido es la inseguridad. Mediante un proyecto de ley pretenden bajar la punibilidad a 15 años. Las políticas punitivas como solución para los temas de inseguridad ya han demostrado su ineficacia a la hora de disminuir la inseguridad, tanto en nuestro pasado cercano como en el resto del planeta,. Hace algunos años y con el liderazgo del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg se endurecieron las penas sin ningún resultado y ahora se pretende transitar el mismo camino. Como es de esperar las mismas políticas producirán los mismos resultados, tal como sucede en economía, por ejemplo. ¿Por qué razón acá y ahora dará los resultados que se busca? Es que la principal causa que lleva a las personas a cometer hechos de inseguridad no es otra que la falta de perspectivas dignas que estas políticas socio-económicas le ofrecen a gran parte de nuestra sociedad, especialmente a los jóvenes y adolescentes Es posible que sigan embelesados por el triunfo del neonazi Bolsonaro en Brasil. Hasta Lilita Carrió manifestó "Yo no quiero Bolsonaros".

Opinión:

Mal comienzo de año

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: