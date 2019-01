El defensor de Puerto Nuevo destacó la forma en que regresó al trabajo el plantel. En la renovación que hizo Puerto Nuevo de su plantel para esta temporada, una de las grandes apuestas fue por el defensor Santiago Correa, quien dejó Central Ballester para sumarse a un proyecto que lo tiene como referente (es el capitán del Auriazul) y también como goleador (acumula cuatro tantos en el campeonato). Y tras una primera rueda en la que el Portuario estuvo dos veces en la cima de las posiciones, pero que terminó con dos derrotas y un retroceso que lo llevó al octavo puesto, Correa y sus compañeros se encontraron con un receso que fue positivo, según la visión del marcador central: "Veo al plantel muy bien, creo que las vacaciones nos vinieron muy bien", contó sobre el regreso al trabajo de pretemporada que se está desarrollando en el estadio Carlos Vallejos y en los diferentes espacios del club. "Estamos en la primera etapa de la pretemporada, que es la más dura, pero de a poco nos vamos soltando con trabajos físico-técnicos. Creo que estamos muy bien, pero tenemos que seguir mejorando, hacer más hincapié en lo físico, aunque sin descuidar lo futbolístico", cuenta Correa en diálogo con LAD. "En lo personal me siento bien. El profe (Gastón DeArmas) nos lleva muy bien a todos, especialmente a los más grandes. Con 32 años me siento entero y con nafta para jugar varios años más", revela respecto a su condición física. En cuanto al trabajo que los jugadores realizarán con el cuerpo técnico que encabezan Carlos Pereyra y Hugo Medina, el defensor señaló: "Sabemos que hemos tenido errores en la primera rueda y que tenemos que mejorar esas cuestiones para no repetirlas en la segunda rueda y poder obtener la mayor cantidad de puntos y pelear bien arriba como nos planteamos desde que comenzó la temporada". Y en ese aspecto, Correa es positivo para lo que viene: "Ningún equipo nos llevó por delante en la primera rueda, siento que los partidos que perdimos fue por errores propios. Estamos muy confiados con el plantel y el cuerpo técnico que tenemos".

"Hemos tenido errores en la primera rueda y tenemos que mejorar esas cuestiones para no repetirlas en la segunda rueda y poder obtener la mayor cantidad de puntos", señaló Correa (Foto: Andrés Rajoy Riva).



Primera D:

Correa; "Las vacaciones nos hicieron muy bien"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: