Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







VICTORIA DEL SUB 20 La Selección Argentina Sub 20 disputó frente a Chile un amistoso de preparación para el Sudamericano que comenzará el 17 de enero. Y se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Romero (jugador del PSV de Holanda). Los once titulares del conjunto nacional fueron: Manuel Roffo; Facundo Mura, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Elías Pereyra; Aníbal Moreno, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Julián Álvarez; Adolfo Gaich y Pedro De La Vega. Luego ingresaron Francisco Ortega, Romero, Thiago Almada, Francesco Lo Celso, Manuel Insaurralde, Lautaro Morales y Gonzalo Maroni. En este Sudamericano que se disputará en Chile, la Selección Argentina Sub 20 debutará el próximo 20 de enero ante Paraguay. Luego se medirá ante Ecuador (martes 22), Uruguay (jueves 24) y Perú (sábado 26) en búsqueda de la clasificación al Mundial de Polonia. MARCOS DÍAZ, A BOCA El ex arquero de Huracán, Marcos Díaz, se transformó en el nuevo refuerzo de Boca Juniors: con el pase en su poder firmó un vínculo de 18 meses con el Xeneize, que en su plantel ya cuenta con Esteban Andrada (sería el titular) y Agustín Rossi (Carlos Lampe no sigue en el club). "El arco de Boca exige adentro y afuera de la cancha, todos los arcos son iguales pero el de Boca exige más, es un desafío muy importante poder demostrar en Boca lo que uno venía haciendo", señaló Díaz, quien hoy comenzará a entrenar con sus nuevos compañeros en el Hotel Sofitel de nuestra ciudad. De esta manera, Díaz se transforma en la segunda cara nueva de Boca, que ya había incorporado al defensor paraguayo Junior Alonso. Sin embargo, en las próximas horas también será presentado el colombiano Jorman Campuzano y también se resolvería la negociación por Iván Marcone. OFERTA POR MAIDANA El defensor y subcapitán de River Plate, Jonathan Maidana (33 años), recibió un importante ofrecimiento del Toluca de México y su continuidad en el Millonario está en duda. El marcador central, quien tiene contrato hasta fines de junio, no resolvió aún su situación a pesar del visto bueno de la dirigencia que respetará su aporte al club. Maidana se reunirá con Marcelo Gallardo y a partir de esa conversación dará una respuesta. ¿DOS PARA EL CICLÓN? San Lorenzo se sigue reforzando con jugadores de reciente paso por Atlético Nacional de Medellín: Gonzalo Castellani, quien tenía el pase en su poder luego de jugar y ser dirigido por Jorge Almirón en el equipo colombiano, acordó ayer su arribo al Ciclón. De esta manera, ya son cuatro los futbolistas que contrató el Ciclón y que jugaron recientemente en Atlético Nacional: Fernando Monetti, Raúl Loaiza y Gustavo Torres ya entrenan con el plantel. En tanto, ayer trascendió que San Lorenzo habría avanzado para incorporar a Héctor Fértoli, delantero de Newell´s. AMISTOSO CONFIRMADO La Selección Argentina confirmó su segundo amistoso para la fecha FIFA de marzo: será el martes 26 frente a República Checa en un partido que se jugará en Dresden, Alemania. Antes, el viernes 22, se medirá frente a Venezuela en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. En dicho encuentro se podría producir el regreso de Lionel Messi al combinado nacional que actualmente dirige Lionel Scaloni.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: