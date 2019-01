Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GLADIADORES: GRAN DEBUT El Seleccionado Argentino Masculino de Handball debutó ayer en el Mundial de Alemania-Dinamarca 2019 con un gran empate 25-25 frente a Hungría. De esta manera, Los Gladiadores lograron sumar ante un equipo que, en la previa, estaba junto a Suecia por encima del resto en el Grupo D y ahora acrecientan sus ilusiones de clasificar a la próxima ronda (avanzan los mejores tres) a pesar de las bajas de Diego Simonet y Federico Pizarro y de las molestias que acarrean Sebastián Simonet y Gonzalo Carou. El combinado nacional, dirigido por el español Manuel Cadenas, comenzó muy mal (1-5) ante Hungría, pero se recuperó y en el segundo tiempo pasó al frente en el marcador, aunque siempre por la mínima. Y así llegaron al cierre del juego, cuando a falta de 15 segundos Ignacio Pizarro tuvo una oportunidad para quebrar el 25-25 (no pudo superar al arquero húngaro desde un ángulo muy cerrado). Pablo Simonet, con 6 goles, fue el MVP del partido. En la continuidad de este Grupo D que se disputa en el Royal Arena de Copenhague (Dinamarca), Argentina enfrentará a Suecia (domingo 13), Egipto (lunes 14), Angola (miércoles 16) y Qatar (jueves 17). SCHWARTZMAN SIN FINAL El argentino Diego Schwartzman se quedó a las puertas de la final del ATP 250 de Sydney al perder contra el italiano Andreas Seppi, por 7-6 (3) y 6-4. De esta manera, el europeo definirá el título de este certamen frente al ganador del partido que anoche jugaban el australiano Alex de Miñaur (29º) y el francés Gilles Simon (31º). MURRAY NO PUEDE MÁS El tenista británico Andy Murray (31 años), ex Nº 1 del mundo, confesó en la previa del Australian Open que ya no puede jugar ni entrenar sin dolor (en 2018 se operó la cadera) y reveló que espera llegar a Wimbledon para despedirse en el torneo que ganó en 2013 (cortó una sequía de 77 años para el tenis británico) y 2016. "Es posible que el Abierto de Australia sea mi último torneo. Me gustaría ponerle fin a esto en Wimbledon, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Puedo jugar con límites, pero esos límites y el dolor no me permiten disfrutar", explicó entre lágrimas el ganador de tres Grand Slams, dos oros olímpicos y una Copa Davis, quien en su mejor forma supo hacerse un lugar en el denominado "Big Four" junto a leyendas de la talla de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. DAKAR: ETAPA 5 El piloto francés Sébastien Loeb (Toyota) se impuso este viernes en la quinta etapa del Rally Dakar en la categoría de Autos donde reforzó su liderato Nasser Al-Attiyah (Toyota) con el español Nani Roma (Mini) aún en la lucha, mientras que el piloto británico Sam Sunderland (KTM) se impuso en Motos, para apretar la cabeza que mantiene el estadounidense Ricky Brabec (Honda). Por su parte, el argentino Kevin Benavides (Honda) fue 11º y quedó 7º en la General. Mientras que en Cuatriciclos, el argentino Nicolás Cavigliasso sumó una nueva victoriay se sigue alejando como líder: le lleva 49 minutos y 30 segundos a su compatriota Jeremías González Ferioli. El Dakar tendrá hoy jornada de descanso antes de afrontar las cinco últimas etapas de esta edición del rally que irá rumbo a Lima.

