¿Cómo ser una mujer fuerte?

Cuando algo nos sale mal lo primero que hacemos es criticarnos. No debe importarte lo que te decís a vos misma, sobrepásalo, porque en general no es bueno. Debemos permanecer firmes y seguir adelante aunque sea con miedo o crítica. No te juzgues aun cuando te equivoques, nunca te detengas. Para muchas mujeres es difícil tratarse con cariño y a veces, eso es más importante que arreglarse, higienizarse o hacer un chequeo médico. Tratarse con cariño es: - Escucharse atentamente (y pocas veces lo hacemos.) Escuchamos a los hijos, al esposo, las telenovelas, a las discípulas, pero jamás oímos las cosas que tendríamos que decirnos, no queremos escuchar lo que hablamos. - Respetarse es estar atentas a lo que viene de nuestro interior, a las necesidades, emociones, sentimientos. - Reconocer que es bueno poseer todos los sentimientos. - Aceptar lo que sentís. Aceptando un sentimiento podrás transformarlo. Aceptarse, respetarse, cuidarse es decir: "Hoy me siento bárbara" y en otro momento, "Me siento mal pero veré cómo lo soluciono". - Hablar positivamente, con palabras de consuelo hacia sí mismas. Muchísimas veces tuvimos paciencia a otros pero no a nosotras mismas. - Debemos tratarnos cariñosamente y ejercitar paciencia con nosotras mismas. "No importa, yo no soy ese error, puedo seguir adelante"; "Me equivoqué en un momento, pero haré las cosas bien porque estoy capacitada para hacerlo." Conceptos sociales que debemos desterrar: 1. Vivir para los demás. La mujer no debe dedicar su vida a otros. Nos dijeron: "Naciste para darte a los demás", "Tienes que sacrificarte porque otros te necesitan" 2. Pasar desapercibida. Aprendimos: "No es bueno que una mujer se haga notar mucho", "Mejor "calladita", que no hable mucho." 3. Tus deseos no son importantes. "Primero debes satisfacer los deseos de los demás y después los propios."¡Cuántas veces dejaste tus deseos por satisfacer el de otros! ¡Cuántas veces quisiste comprar algo pero primero estaba el par de zapatillas de tus hijos! 4. Quedar bien con todo el mundo. Parece que siempre tenemos que sonreír, quedar bien con todos, poner paz a cualquier precio, en todo momento y tratar que nadie se enoje con nosotras. Debemos ser libres de los modelos negativos. Desarrollar tu aspecto cariñoso es: 1. Poner fin a la denigración interior. No te rebajes ni compares con nadie. En una situación difícil lo primero que aparecerá es la crítica y lo negativo; una voz obsesiva no terminará de callar su mensaje constante: "no eres competente", "no lo vas a lograr", "no vas a tener éxito." Silencia la voz de la obsesión que te tortura, a pesar de cualquier obstáculo seguí adelante, tienes todo para conquistar tu sueño. 2. Tener una postura valiente. ¿Cuál es tu actitud al entrar a un lugar público, por ejemplo un restaurante, confitería o una fiesta? Siempre es más observada aquella persona que se pasea por el lugar pero, como las mujeres tenemos vergüenza de mostrarnos, nos deslizamos como si tuviéramos algo malo: los kilos de más o de menos, el cabello mal, la ropa. Pretendemos que no nos vean, por eso nos apresuramos, caminamos con la cabeza agachada, nos sentamos rápido sin mirar a nada ni a nadie, y lo hacemos en la mesa de más al fondo. 3. Ocupar tu espacio. Las mujeres queremos aparentar que somos más pequeñas de lo real: nos quitamos los años como si fuera una virtud, porque el modelo social es "pasar desapercibidas." Agachar la cabeza frente a todo te hace más pequeña y no ocupas espacio; pero Espacio y poder están relacionados. 4. Hacer escuchar tu voz. "Cuando yo hablo en casa parece que hablara a la pared, nadie me da importancia, mis opiniones nos valen, hablo a la nada." No es que tus opiniones no son importantes, tiene que ver con la manera de comunicarlo, cómo hablas acerca de tus deseos y necesidades. No te paralices, crece. No te comas las emociones, las iras y broncas. Hay mujeres que comen a escondidas, cuando se van todos abren la heladera y comen todo lo que hay, porque ocultan sus emociones. Otras que comen las sobras porque creen que sus cuerpos son un tacho de basura y no merecen más que eso. No se permiten disfrutar. Le preguntaron a un sabio cómo es vivir con sabiduría y respondió: "Es muy fácil, yo cuando como, como y cuando duermo, duermo".

¿Cómo ser una mujer fuerte?

Por Alejandra Stamateas

