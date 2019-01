La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 UOCRA:

Reclamo por incumplimientos a trabajadores de la obra del nuevo de Juzgado Federal







Una subcontratista dejó sin cobrar a 16 obreros y habría decidido abandonar sus tareas en el edificio de San Martín 177. El martes habrá una audiencia en la Delegación de Trabajo. El Secretario General de la Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Oscar Villarreal, encabezó el viernes un reclamo por incumplimientos a trabajadores de la obra del nuevo edificio del Juzgado Federal de Campana, ubicado en San Martín 177 (entre Güemes y Becerra). Según informó, esos incumplimientos son de parte de la empresa "12 G Norte", contratada por "Tala Construcciones" (la adjudicataria de la obra), que dejó a fin de año pasado a 16 trabajadores sin cobrar quincena, aguinaldo y bono y que tras los reclamos del gremio aseguró que abandonaba la obra. "Tuvimos muchos problemas con esta empresa, porque siempre hubo atrasos. Pero confiamos en que antes de las Fiestas se iba a saldar lo que se debía, porque nosotros apostamos a la buena voluntad. Ahora ya no creemos más hasta que cumplan", manifestó Villarreal, quien calificó de "poco seria" la actitud de la compañía y exigió que si se confirma que no sigue en la obra, "dé cumplimiento a todo lo que le corresponde a los compañeros" que realizaron sus tareas hasta finales del año pasado. "Nosotros escuchamos a la empresa, pero los trabajadores no pueden pagar el costo de las dificultades para facturar un trabajo. Quienes contratan deberían tener garantizado el pago a los trabajadores", aseguró el titular de la Seccional Campana. "Lamentamos esta clase de conflictos en obras como éstas que se realizan para mejorar actividades que favorecen a la sociedad; y que son obras que cuando se inauguran vemos a los políticos de turno promocionándose ellos en el corte de cintas", lamentó. Villarreal explicó que se ha iniciado un expediente en la Delegación local del Ministerio de Trabajo y que van a hacer "responsable solidario" a Tala Construcciones durante la audiencia que se llevará adelante el martes. Y adelantó que en caso de no obtener respuestas positivas, se iniciarán acciones de protesta en la puerta de la obra, con la empresa adjudicataria (Tala Construcciones sigue trabajando por el momento) y quizás también con los responsables finales de la construcción del edificio. Incluso, mencionó la posibilidad de "instalar una carpa" en San Martín 177.

EN LA PUERTA DE LA OBRA, VILLARREAL ASEGURÓ QUE HABRÁ ACCIONES DE PROTESTA SI NO APARECEN “RESPUESTAS POSITIVAS" EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.





UN GRUPO DE 16 TRABAJADORES SE VIO AFECTADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA EMPRESA SUBCONTRATISTA DE LA OBRA.





“NOSOTROS ESCUCHAMOS A LA EMPRESA, PERO LOS TRABAJADORES NO PUEDEN PAGAR EL COSTO DE LAS DIFICULTADES PARA FACTURAR UN TRABAJO", SEÑALÓ VILLARREAL. UNA OBRA NECESARIA, PERO MUY DEMORADA El Juzgado Federal de Campana lleva adelante infinidad de causas, muchas de ellas muy importantes a nivel local y también nacional, incluyendo expedientes por narcotráfico con derivaciones en el extranjero. Sin embargo, las precarias instalaciones de la casa alquilada de 25 de Mayo al 400 (donde funciona desde el año 1999) se encuentran colapsadas y muy deterioradas desde hace largo tiempo (tiene problemas de saturación de energía eléctrica, baños en mal estado, no cuenta con calabozos y no posee un lugar para guardar archivos judiciales). Incluso, en abril de 2016, el edificio debió ser desalojado al inundarse en varios sectores. Ese mismo año la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich visitó Campana y se comprometió a apoyar ante la Suprema Corte de Justicia el pedido del Juez Adrián González Charvay, tanto de mudar las instalaciones del juzgado como de la necesidad de contar con mayor cantidad de personal. En la misma ocasión, el Intendente Abella reveló gestiones para tratar de destrabar las obras que, por entonces, se encontraban interrumpidas en el edificio de San Martín 177. El anuncio de la construcción del nuevo edificio para el Juzgado Federal de Campana en dicha ubicación se hizo en febrero de 2013 en el Consejo de la Magistratura de la Nación, con una firma de convenio de la que participó la entonces Intendente Stella Maris Giroldi. Por entonces, se estimaba la inauguración de nuevo Juzgado Federal de Campana para finales de 2015. La obra iba a ser desarrollada por la UTE "Bonaldi Construcciones SRL - Estudio Ing. Villa SRL", pero tras el inicio de los trabajos, empezó a demorarse y finalmente quedó interrumpida. Así, recién en febrero de 2018 y tras modificaciones en el proyecto original, la construcción se reinició y quedó a cargo de la contratista Tala Construcciones SA, con la participación de varios profesionales locales. Incluso, meses después, en junio de 2018, se anunció que el nuevo edificio estaría terminado para agosto de este año.

EL NUEVO EDIFICIO SE CONSTRUYE EN SAN MARTÍN 177. LAS OBRAS SE REINICIARON EN FEBRERO DE 2018.



UOCRA:

Reclamo por incumplimientos a trabajadores de la obra del nuevo de Juzgado Federal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: