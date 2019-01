La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Rubén Romano: "Los vecinos ya no resisten otro tarifazo"







El concejal y referente de Unidad Ciudadana continúa recorriendo la Ciudad. En diálogo con los vecinos, asegura que "los nuevos aumentos impulsados por el Gobierno han colocado a muchos campanenses en una situación muy delicada". Además sostuvo que "el Intendente no puede mirar para otro lado, y gastar 11 millones de pesos en refaccionar la plaza Eduardo Costa y el Parque Urbano, cuando muchos campanenses ya no pueden pagar la luz. Debe reordenar sus prioridades" sentenció. "Siempre es gratificante poder charlar con los vecinos. Es un respiro que nos da el trabajo desde el Concejo Deliberante, pero lamentablemente la situación de mucha gente es por lo menos preocupante, y los nuevos aumentos ponen en riesgo sus posibilidades, y es algo que debemos atender" asegura el Concejal y referente de Unidad Ciudadana, el Dr. Rubén Romano. Es que los primeros días del 2019 han traído malas noticias para los usuarios. Transporte público, agua, luz y gas reflejarán alzas que llegarían 48,5%. También subieron prepagas y peajes. Contemplando los últimos cuatro años, y expresado en porcentajes, las tarifas de los servicios públicos habrán acumulado la suba más importante de la historia, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda: más del 3600%. "Los vecinos ya no resisten otro tarifazo. Porque el salario no ha crecido al ritmo de las tarifas. En 2015, la gente destinaba cerca del 6,1% de sus ingresos para afrontar los servicios. Hoy en día, este gasto supera el 26%. Quiere decir que los vecinos deben privarse de otras cosas para poder pagar la luz, el gas o el agua, por ejemplo. Y no solo hablamos de vacaciones, o salir a comer afuera. Sino de necesidades básicas como alimentarse, o comprar medicamentos. Los nuevos aumentos impulsados por el Gobierno han colocado a muchos campanenses en una situación muy delicada" agregó Romano. No obstante, el concejal peronista cuestionó la "falta de respuesta desde lo local, ante esta crisis". Incluso, pidió a las autoridades municipales tomar medidas para hacerle frente a los aumentos. "El Intendente no puede mirar para otro lado, y gastar 11 millones de pesos en refaccionar la plaza Eduardo Costa y el Parque Urbano, cuando muchos campanenses ya no pueden pagar la luz. Debe reordenar sus prioridades. Aún más si estas obras están pensadas para empresas privadas, no representan más que un beneficio estético, y ni siquiera generarán puestos de trabajo. Incluso, menosprecia la mano de obra municipal, que bien podría hacerse cargo de algo así" sentenció.

