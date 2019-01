La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Desde Cambiemos:

"Lo único que ellos quieren es afectar a la gestión del intendente Sebastián Abella, pero en realidad están perjudicando a todos los vecinos de Campana", aseguraron los ediles oficialistas. Los concejales de Cambiemos Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Marina Casaretto; Miriam Cazenave; Diego Lis; Christian Amaya; Norma Ibarra; y Andrea Molina cuestionaron a la oposición por "no querer tratar importantes proyectos para el desarrollo de la ciudad y cuyo único beneficiario son los vecinos de Campana". "Más de quince proyectos fueron pasados a archivos sin justificación ni debate, solo buscando afectar a la gestión del intendente Sebastián Abella, pensando en perjudicarlo en las próximas elecciones", enfatizaron los legisladores oficialistas. Además, indicaron que "el Departamento Ejecutivo presentó varios proyectos, tales como, la nueva costanera; la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad; y el llamado a licitación pública para la contratación de un nuevo servicio de monitoreo, entre otros, que son claves para garantizar una óptima calidad de vida para los campanenses; pero ellos se niegan a tratarlos". Y cuestionaron: "Qué le van a decir a los vecinos que esperan tener una cámara de seguridad en su barrio y que por esta actitud egoísta y mezquina no las van a poder tener porque por no podemos llevar adelante la licitación del servicio de monitoreo público urbano". "Durante todo el año el bloque de las areneras y el de Romano evitaron el diálogo y el consenso presentando proyectos inviables a través del artículo 52 de manera abusiva, desvirtuando y desvalorizando el Concejo Deliberante sin pensar en el beneficio de los vecinos, sino que quieren hacer quedar al Intendente como un vetador serial", aseveraron. Por último, los concejales de Cambiemos manifestaron su preocupación ya que "sabemos que esta actitud va a ser aun peor este año porque saben que no tienen chances de ganarle al intendente Abella y van a hacer todo lo imposible para impedir que siga adelante con los proyectos que están cambiando la ciudad".

