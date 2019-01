La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Alejo Sarna: "Los vecinos de Campana queremos una costanera para disfrutar"







Desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana, estuvieron recorriendo la costanera de la ciudad y hablando con vecinos y vecinas que se encontraban en la zona. En relación a esta recorrida, Alejo Sarna, máximo referente del espacio sostuvo que "los vecinos de Campana queremos una costanera para disfrutar, es lo que nos manifiestan día a día los campanenses con los cuales hablamos, y en esta recorrida reafirmamos ese deseo colectivo" sostuvo el jóven dirigente y agregó "No queremos que el sueño de la costanera quede en una simple promesa de campaña, ni tampoco que se use ese gran anhelo campanenses para debilitar políticamente a otros espacios". Por su parte, Ariel Mosqueira del Movimiento Nacional Alfonsinista continuó que "Creemos que la dirigencia tiene que asumir la responsabilidad de consensuar un proyecto unificado que nos dé a los vecinos lo que tanto queremos, y nos ponemos a disposición para contribuir en aquello que haga falta para lograrlo" Aylen Dalprá por su parte, añadió que "la situación económica esta difícil, y muchos vecinos y vecinas no pueden irse de Vacaciones, con lo cual una costanera en nuestra ciudad sería una gran propuesta para descansar y distenderse sin irse muy lejos" señaló la joven integrante de Vamos Campana, quien fue seguida por Maximiliano Saucedo quien sostuvo que "también se puede desarrollar en la costanera un gran polo turístico que genere ingresos y puestos de trabajo para nuestra ciudad". Para finalizar, Carla Navazzotti, dirigente peronista en Vamos Campa a concluyó que "tenemos la oportunidad histórica de construir el sueño de muchísimos vecinos y vecinas de Campana. Desde Vamos Campana tenemos el compromiso de trabajar con todos los espacios de la ciudad para lograr la Costanera, esperemos que la dirigencia que tiene representacion institucional también lo tenga, priorizando los intereses de la mayoría por encima de los intereses los sectarios".



