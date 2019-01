La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Opinión:

Las clases mansas

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

Mientras Donald Trump ha generado el "Shutdown" más largo de la historia de EEUU, presionando un desembolso de u$s 5000 millones para la construcción del muro fronterizo con México y Jail Bolsonaro mostró la xenofovia de su gobierno contra los migrantes; el establishment mundial desconoce la legitimidad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Rasgos de una semana cargada de intolerancia internacional. Martes. En el horario central de la televisión el presidente Trump habló en cadena nacional para informar a los ciudadanos de una teórica "crisis humanitaria y de seguridad" en la frontera sur de Estados Unidos, brindando datos que fueron varios refutados en vivo por la oposición y otros posteriormente por las propias instituciones gubernamentales. Un bochorno. ¿Por qué reflota Trump esa vieja propuesta de campaña de construir un muro en la frontera, que no será pagado por los mexicanos? "Los drones y todo lo demás son maravillosos y muy divertidos. ¡Pero es solo un buen muro a la antigua lo que funciona!", sostuvo el presidente aunque claro no es verdad. "El muro" es una idea más concreta y transferible que "partidas presupuestarias para la seguridad nacional" y desde ese lugar funciona mejor en la comunicación con la sociedad. Otro aspecto de su comunicación que me interesa marcar es que Trump no defiende a los norteamericanos de la explotación o segregación que produce la acelerada competencia capitalista, los protege de sus pares los mexicanos. Así defiende al capitalismo, que explota más y mejor si nadie lo ve o habla de él. Trump promete devolver "el sueño americano", el costado más encantador del sistema: el consumo. Aunque todos los días suframos la opresión de ir a trabajar y seamos conscientes de ello, es posible (ilusoriamente) que ese afamado viaje a Cancún o la compra de la casa propia al final nos recompense. El capitalismo es especialista en bombardearnos con fantasías. ¿Por qué Trump retoma ahora la propuesta del muro? Para demostrar su poder ante un cambio de coyuntura local e internacional. Luego de las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara Baja (algo que no ocurría desde 2010) y los republicanos la mantuvieron en el Senado. Si la Cámara Baja no aprueba una ampliación presupuestaria para políticas de Estado (los demócratas ofrecieron USD 1.600 millones para la seguridad fronteriza pero Trump exige USD 5.000 millones para construir el muro) entonces por ley la administración federal entra en un "cierre parcial presupuestario" o shutdown, que supone suspender a empleados públicos y el funcionamiento de varias agencias gubernamentales (esto ocurrió en 2013 cuando el Congreso no aprobó la ampliación presupuestaria que reclamaba Obama para el sistema de salud). Trump forzó el shutdown para dejar en claro que no negociará con la oposición, lo hizo sorpresivamente en una reunión televisada con los líderes demócratas. Luego dijo estar dispuesto a gobernar con fondos paralizados por meses o años. Tensa la soga, abandona reuniones, cancela encuentros protocolares, mostrándonos que la institucional-idad es débil y franqueable para quien detenta el poder real. Es hábil, con esos actos performativos puede identificarse fácilmente la ciudadanía que vive a diario el abuso de poder y el desamparo burocrático. Claro que la ciudadanía debería olvidar sus ilusiones y no perder de vista su condición de clase (mansa). ¿Quién quiere hacerlo? Miércoles. En sintonía cabal con el magnate norteamericano, el nuevo presidente de Brasil, el ex militar Jail Bolsonaro, anunció que retirará a su país del Pacto Migratorio de Naciones Unidas, el cual establece pautas comunes para proteger a los migrantes y desalentar la ilegalidad. Sazonó el anuncio con la aclaración a extranjeros de que debían respetar las costumbres brasileras y saber cantar el himno. En un rasgo de intolerancia notable e intento de someter una cultura a otra diferente. En materia económica, la administración de Bolsonaro anunció también que avanzará con la promesa de campaña de vender o liquidar unas 100 empresas estatales (entre las que se encuentra el Banco Nacional de Desarrollo de reconocida reputación para la industrialización del país), lo cual permitirá aliviar el presupuesto nacional. Promesas de campaña liberales y xenófobas que ocultan a los verdaderos campeones del sistema. Sin ánimos de confabular, solo digo que quienes van a enriquecerse con esas políticas no aparecen en los discursos. No sabemos nada de ellos, ni siquiera sabemos nombrarlos objetivamente ¿la oligarquía, las corporaciones? ¿las empresas prestadoras de servicios públicos, los bancos? Quiénes son sus dueños, no los odiamos libremente porque no los conocemos. Jueves. Asumió Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, al finalizar el sexenio del mandato que había iniciado Julio Chávez pocos meses antes de su muerte en el año 2013. El segundo gobierno de Maduro se extenderá hasta 2025; con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México se abre un frente de oposición factible para la ideología subliminal y dominante. Una parte de la comunidad internacional, entre ellos, Estados Unidos, la Unión Europea, el denominado Grupo de Lima (formado por 14 países de la región entre los que México se abstuvo) y la Organización de Estados Americanos (apartándose Uruguay) desconoció públicamente el nombramiento de Maduro. Aducen que hubieron comicios fraudulentos, que no pudieron demostrar, y otras maniobras políticas, que ninguna nación desconoce: adelantar las elecciones, litigar contra la legitimidad de un cuerpo institu-cional como la Asamblea Constituyente (algo que hubiera ayudado a Dilma Rousseff, por ejemplo, previo al golpe institu-cional por el que fue destituída). Otra parte de la comunidad asistió al nombramiento: el vicepresidente de Turquía, el ministro chino de Agricultura, el vicepresidente de la Cámara alta rusa y cuatro mandatarios latinoamericanos: el boliviano Evo Morales, el cubano Miguel Díaz-Canel, el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega, responsable de la deriva autoritaria de Nicaragua. Nicolás Maduro, como los viejos líderes políticos de izquierda, tiene un discurso explícito y confrontativo. ¿Es eso una virtud para los tiempos que corren: al dirigirse a una población que necesita vendarse los ojos como Sandra Bullock? Sí, pero no pragmáticamente: ¿acaso no fue esa una ventaja para la nueva derecha macrista, la de saber acompañar las mansas ilusiones de las clases medias, proponer gestión y entretenimiento? El capitalismo deprime.

