El Gobierno municipal vetó varias iniciativas opositoras por considerarlas inaplicables

Esta semana fueron elevados al Concejo Deliberante los vetos a la prohibición del TAS, al boleto universal de salud y a la instalación de detectores de gas en las escuelas. El intendente continúa haciéndole frente a la oposición, en control del Honorable Concejo Deliberante y redactora de proyectos que persiguen torcer el rumbo de su gestión. Días atrás fueron elevados a los distintos bloques los vetos a los proyectos prohibiendo la tracción a sangre (TAS) en Campana, creando un boleto universal para pacientes médicos del sistema público y determinando la colocación de detectores de gas y monóxido de carbono en las escuelas de la ciudad. Los tres, según aseguró el jefe comunal, eran inaplicables y no consideraban el impacto en las arcas municipales. Los proyectos que se encontraron con la firma cancelatoria del intendente fueron aprobados a instancias de las bancadas disidentes en las últimas sesiones del año pasado. Se trata de normas que habían sido despachadas de sus respectivas comisiones por mociones de preferencia -amparadas en el artículo 52 del Reglamento Interno del HCD-, herramientas que, al igual que el bloque Cambiemos, el Gobierno no estima legítima. A la prohibición del TAS, una ordenanza presentada por el actual presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, mejorada con aportes de la UV Más Campana y apoyada por asociaciones protectoras de animales; Abella le suprimió los artículos más importantes. Así se promulgó solo una mera declaración de intenciones que expresa el deseo de reemplazar los carros tirados por caballos y animales semejantes, pero no determina cómo ni en qué plazos. Según el Ejecutivo, la iniciativa no tuvo en cuenta "el impacto en las arcas municipales". Tampoco los medios para asegurar "el financiamiento de la aplicación". Señala en el veto que no se estimaron los costos de mantener y custodiar los animales que sean retirados de circulación, el "destino" de los carros reemplazados y el cese de la "participación de menores" en la actividad de recolección urbana. Detalla además que los bloques opositores no calcularon el costo que implica para el Municipio el beneficio de exención en patentes y los controles específicos aplicados sobre los motocarros que, se aclara, no pueden ser montados a partir de rodados que la Dirección de Tránsito tenga retenidos, ya que se encuentran a resguardo legal y, llegado el caso, solo podrían ser donados a entidades de bien público. En total, fueron vetados 13 artículos de la ordenanza de forma integral y uno de manera parcial. Por su parte, el boleto universal de salud impulsado por el peronismo fue rechazado en su totalidad por Abella, teniendo en cuenta el consejo de sus funcionarios que juzgaron "improcedente e innecesaria su aplicación" y recordaron la "existencia de estrategias llevadas a cabo" que compensan esta medida, como el "pase gratuito" que se gestiona en la Secretaría de Salud para pacientes con enfermedades crónicas de tratamientos prolongados y los traslados gratuitos a centros de Capital Federal y La Plata. También puso de manifiesto la necesidad de tener "estadísticas que representen el universo de los beneficiarios que permitan contemplar el gasto" encerrado por el boleto, no incluido en el Presupuesto 2019. Requisito idéntico fundamentó el veto de la ordenanza que establecía la obligatoriedad de instalar en todas las escuelas de la ciudad detectores de gas y monóxido de carbono, elaborada por Red por Argentina luego de la tragedia de Moreno en la que una docente y un auxiliar perdieron la vida por una explosión. El veto fue por la falta de un "relevamiento de las cantidades y tipos de artefactos a gas" y su "distribución" en los establecimientos; además de considerar que el período de su implementación excedería los 12 meses determinados por la ordenanza.

