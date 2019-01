La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Verano en el Armonía









Para más información, dirigirse personalmente los día de semana de 8 a 21 a Vicente López 730, llamar al 447354 o escribir a recepcion@colegioarmonia.edu.ar Se trata de una colonia para niños de 2 a 11 años. Continúa abierta la inscripción y se puede elegir entre varias opciones de horario y cantidad de días. "El eje de trabajo son los chicos; pero también se trata de un servicio para los padres, quienes continúan sus actividades laborales", explica Nora Taret. "Y ese nene es de Maschwitz. La mamá dice que no encontró nada igual en toda la región", dice no sin orgullo Nora Taret, directora de la unidad académica Armonía y responsable conceptual de la Colonia de Verano del Armonía, diseñada a partir de los intereses de los niños y de las necesidades de sus padres: "El eje de trabajo son los chicos; pero también se trata de un servicio para los padres, quienes continúan sus actividades laborales. Entonces, tenemos varias opciones de horarios, incluso pueden venir todo el día y la inscripción es flexible: siempre está abierta", señala Taret. "Me gusta venir porque hacés arte, jugás, vamos a la pile… cada vez hacemos una cosa diferente", dice Tomás de 7 años; mientras que Pedro de 6, agrega: "Acá aprendés cosas nuevas: títeres, pintar… qué sé yo. Está bueno". Irina de 5 asegura, muy seria, que le gusta jugar en la pileta y que ayer hizo "palitos con fruta pero sin durazno porque no le gusta", en relación a la clase de cocina en la que armaron brochettes con frutas y luego consumieron como parte del almuerzo. La originalidad de la propuesta del Armonía pasa por las temáticas y disciplinas abordadas durante la colonia, pero también por proponer una inusual amplitud horaria y de servicio que excede a la de una colonia tradicional de 3 horas y media. En ese sentido, Nora Taret, amplía: "En primer lugar hemos interpretado que el servicio de la colonia, además de ser un espacio recreativo, deportivo y de desarrollo artístico para los chicos; es un servicio para los padres, quienes continúan sus actividades laborales. Por esta razón, el niño puede venir de 8 a 17, almorzando en el colegio. Puede también venir de 8 a 12, en turno mañana; o de 13 a 17 en el turno tarde. Lo que buscamos es darle flexibilidad y opciones tanto a los chicos como a sus padres". La inscripción sigue abierta y los padres van anotado a sus hijos la temporada completa, otros sólo en enero, o sólo en febrero, o 15 días de un mes y 15 en el otro, entre otras opciones. "Así, estamos dando una respuesta realmente a las necesidades que tienen los padres en el tiempo de vacaciones de sus hijos, que es un receso escolar y no necesariamente laboral", señala. Las actividades planeadas son deportivas, artísticas y recreativas; e incluyen talleres de Música, Danza, Plástica, Teatro, Reciclaje, Construcciones, Cocina, Huerta, Manualidades, y Tejido, entre otras, además del "espacio de refresco" donde los chicos se ponen el traje de baño y, siempre bajo supervisión, también juegan con agua.

El turno mañana puede incluir el almuerzo que, a veces, contiene platos elaborados por los propios chicos.





"Cada vez hacemos una cosa diferente..." asegura uno de los colonos del Armonía.



