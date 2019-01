La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 ¡Paren al mundo que me quiero bajar!

Por Mariela Oppici







Un grito desesperado, un pedido de ayuda. Me siento atrapada, encerrada, quiero gritar pero la voz no me sale. Es impotencia, es frustración. Es sentirme con las manos atadas mientras veo como todo pasa, como la gente se destruye. Es el odio, las injusticias, la desigualdad, la discriminación. Es el hambre, la miseria y la pobreza. Es el egoísmo, la vanidad, la ambición. Es el poder, la soberbia, la maldad. El maltrato, el abuso, el acoso y la manipulación. Es la contaminación y el desastre. Es la corrupción, la avaricia, los robos y la inseguridad. Son quejas, reclamos y problemas. Es el despotismo, las guerras y las muertes injustas de los inocentes. Es el engaño, las mentiras, el ventajismo, la hipocresía. Es el dolor, el sufrimiento, la tristeza y la angustia. Es el estrés, la esclavitud, la opresión. Es el odio, el enojo y la envidia. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¡Basta! ¡Paren al mundo que me quiero bajar! ¡Ahora! Es lo primero que siento al ver cómo nos estamos destruyendo unos a otros… ¿Cuándo vamos a aprender? Mi corazón palpita fuerte y lagrimas brotan de mis ojos; Es mi alma lastimada la que clama. Miro al mundo y me quiero bajar, quiero parar, quiero volver el tiempo atrás, a nuestro origen, para volver a empezar. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué momento nos olvidamos de nuestra esencia? ¿En qué momento perdimos el rumbo de nuestra evolución? ¿Por qué necesitamos de esto para despertar? Esta es la historia de la humanidad, nuestra historia… Debemos reaccionar, debemos ocuparnos de lo que nos preocupa. Si cada uno de nosotros nos ocupáramos de buscar en nuestro interior a nuestro ser. Si buscáramos conectarnos con nuestra esencia podríamos vivir desde el amor. Entonces, el cambio sería posible. Muchas veces nos cansamos de luchar por nuestros ideales, pareciera que estamos solos, que vamos contra el mundo, que la cima de la montaña está cada vez más alta y lejos. Pareciera que tocamos fondo y que es difícil levantarse. Y es ahí en donde nos queremos bajar. Pero, ¿saben qué?... También hay otra opción, quedarnos. Y mientras el mundo siga girando, mientras el sol siga brillando y hasta que llegue nuestro último suspiro de vida, seguimos en carrera. El juego no está perdido, ni estamos vencidos. Nadie puede decirnos que no podemos, nadie puede decirnos que es imposible. Pues todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Sólo tenemos que avivar esa llama que nos fortalece, que nos hace grandes. Tenemos que escuchar el sonido de nuestra alma. Entonces tenemos motivos para seguir, para despertar y ayudar a otros a evolucionar. Es la esperanza, la fe y la misericordia. Es el amor, la risa y la alegría. Es la Vida, es sentir y son los abrazos. Es la bondad, el bien, el dar y recibir. Es el júbilo, la bienaventuranza, la paz. Es la verdad, la justicia, la libertad. Son las posibilidades, el encuentro, la caridad. Es la solidaridad, la igualdad y la prosperidad. Es el crecimiento sustentable, la naturaleza, el origen. Es la protección y la seguridad. Es la pureza, la armonía y el equilibrio. Es el perdón, el agradecer, el bendecir. Es honrar, es transcurrir y transformar. Es fluir, crecer y vivir. Es la magia, la sorpresa y el misterio. Son los desafíos, la aventura y la felicidad. Es la aceptación, es el respeto, la dignidad. Son los sueños, los milagros, las maravillas. Es el alma, el espíritu y el ser. Es la voluntad, es la ética, son los valores y la integridad. Es el compromiso, la benevolencia, la honestidad. Es la creatividad, la autenticidad y la creación. Todo esto también es parte de la historia de la humanidad, es nuestra historia. Entonces, no me quiero bajar. Quiero seguir, quiero ir por más. Cada nuevo amanecer doy las gracias por ser parte de este mundo, por tener la posibilidad y la oportunidad de diseñar mi vida. Por ser partícipe de la historia. Por ser responsable de mi mundo y el mundo. ¿Cómo podría dejarlo atrás? ¿Cómo podría ignorarlo y suponer que no está? Es parte de mi realidad, es nuestra realidad. Es nuestro compromiso elegir el mejor camino para nuestra evolución y para la evolución de los demás. Entonces me pregunto y te pregunto ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con la Vida? ¿Cuál es nuestro rol en esta historia? ¿De qué lado estamos, en el de la destrucción o en el de la construcción? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿De qué nos estamos haciendo cargo y de qué no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué postergamos? ¿Qué no enfrentamos? ¿A qué le tememos? ¿Qué tenemos que soltar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestros dones? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?



¡Paren al mundo que me quiero bajar!

Por Mariela Oppici

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: