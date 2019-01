Romina Barraza

Según la OMS en el año 2006, el concepto de SEXUALIDAD abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Es un aspecto central del ser humano que nos acompaña desde el nacimiento hasta el último de nuestros días. Entonces, si la sexualidad es un concepto tan amplio y tan importante en la vida de todas las personas, no sería correcto dejarlo librado al azar o que sea algo que deba aprenderse a "prueba y error" con el correr de los años y mucho menos por lo que se ve en las películas… Sin embargo, muchas de estas cosas le pasaron a gran parte de la población adulta de hoy día, ya que "hablar de sexo" (como se decía), era algo tabú. Hoy sabemos que la Sexualidad es algo ÍNTIMO, que no es lo mismo que ser tabú. De la Sexualidad se debe hablar y enseñar, justamente para que esa intimidad se respete y que cada uno de nosotros la podamos hacer respetar. También para poder tener una sexualidad placentera y consciente. Y para saber cómo y de qué cuidarnos. La respuesta, entonces a la pregunta inicial es que la Educación Sexual debe ser Integral (ESI: Educación Sexual Integral) y se debe trabajar de manera Interdisciplinaria. En la casa, donde se deben transmitir los conocimientos básicos y los valores propios de cada familia; en el Colegio, desde nivel Inicial hasta el Universitario, ya que existe una ley de Educación Sexual Integral, que tiene un alcance masivo a toda la población infanto-juvenil, otorgándoles el derecho a obtener las herramientas para un crecimiento sano, libre de prejuicios y con fundamentos científicos; y en el Consultorio, con médicos o psicólogos especialistas en el tema, quienes pueden realizar psicoeducación a padres, madres o cuidadores que no saben de qué manera hablar con sus hijos e hijas o bien, psicoeducación con niños, niñas y adolescentes quienes pueden (y deben) tener su espacio para preguntar y realizar consultas con la tranquilidad que serán correctamente asesorados. Hoy, en la era de la tecnología, dónde TODA la información (la correcta y la falsa) está a un clic de distancia, no dejemos solos y solas a nuestros niños y niñas, en medio de ese mar de (des)información que sólo los llena de dudas y falsas creencias. La clave es HABLAR del tema. PREGUNTAR a quienes saben. Y EDUCAR en base al amor y el respeto con conocimientos con base científica. #ESISIEMPRE Dra. Romina Barraza. Especialista en Sexología Clínica NOTISerenare Guemes 705 Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

La Educación Sexual; en Casa, en la Escuela, en el Consultorio O en la Vida

Por Dra. Romina Barraza

