La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Opinión:

Una Guía Urbanística

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

Durante la elaboración de un nuevo plan urbano para Abbotsford (Canadá), el diseñador y urbanista Brent Toderian, ex jefe de planificación de Vancouver y asesor de los municipios de Vancouver, Copenhague, Oslo, Helsinski, Rotterdam, Nueva York entre otras ciudades, ideó, diez consejos, para tener en cuenta, al momento de trabajar en los documentos de planificación urbana. Casi un dogma de la planificación moderna, y un lugar de consulta técnica recurrente. Las ideas surgieron a partir de una presentación que hizo para el personal municipal de Abbotsford y que considera interesantes de debatir en la planificación de un plan urbano, pero que no necesariamente están pensadas para ser implementadas de manera automática, pero que forman un criterio de acción en cualquier ciudad. No obstante, las humildades del planteo se han constituido en una guía ordenada para todos los planificadores urbanos modernos. Quisiera sintetizarlas acá sin abundar en cuestiones técnicas propias del manual operativo que surge de ellas. Son unas cuantas así que desearía dedicarles una serie de artículos para analizarlas unitariamente. La primera de las máximas de Toderian, empieza con la dimensión temporal del plan urbano 1. Crea un plan para mañana, no para ayer ni para hoy. Las conversaciones que se realizan para decidir sobre ciertos puntos de un plan pueden ser neutralizadas si se enfocan desde lo que parece posible hacer para hoy o para lo que la comunidad se cree que está preparada. Sin embargo, Toderian aclara que cuando esto ocurre en un plan que es para el futuro, no hay que centrar toda la conversación en el presente o en el pasado, porque hay que priorizar los siguientes retos, las necesidades y las oportunidades según el contexto actual. Es interesante analizar el pensamiento que subyace en el planteo de este analista. Uno de los debates más profundos que plantea tiene que ver con lo que se reconoce como la cosmovisión social de la comunidad. La crítica que él plantea tiene que ver con que el pensamiento político y social suele concentrarse en la cuestión de coyuntura, el hoy y aquí, partiendo de la hipótesis que los políticos suelen preocuparse por su dimensión temporal y les cuesta ponerse en el rol de estadistas analizando que las decisiones son para un espacio tiempo diferente del que les toca en la historia. Finalmente ellos son partícipes de esa sociedad y su pensamiento muchas veces no dista de la misma visión que la sociedad tiene de sus espacios de pertenencia, y quizás adolecen de las mismas limitaciones de pensamiento que su propio contexto social. La ciudad es, esta y persiste por sobre los tiempos humanos y eso hace que el pensamiento del mañana lo es tan adelante como la imaginación lo permita. En los talleres de creación urbanística la imaginación es lo último que se proscribe obligando a pensar escenarios urbanos utópicos para ir luego seleccionando las medidas posibles de ese mañana soñado. Esta apretada síntesis de la primera de las máximas del pensamiento de Toderian, es apenas uno de los criterios que guían a la planificación moderna, y plantea una posición filosófica muy profunda en la previsión del espacio y tiempo territorial en la confrontación entre pragmatismo e intelectualidad aplicada. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Una Guía Urbanística

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: