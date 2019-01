La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Ten Confianza"

Por Mirta Dappiano









Bendito el que confía en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. (Jer, 17:7-8) ¡Pongamos nuestra confianza en Jesús!!! Tiene premio. Cristo Jesús poco antes de dar su vida en la cruz, advirtió a sus discípulos "en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo" (Juan 16:33) La aflicción es opresión, sufrimiento, en todas las épocas el camino de la vida ha sido difícil, ¿Quién no sufrió oposición, incomprensión, etc.? La Biblia habla de "tiempos peligrosos" en (2da Tim. 3:1), son tiempos en que el pensamiento general está en oposición con las recomendaciones de La Biblia, para sus hijos. Las palabras de ánimo y consejo son muy necesarias, y hoy más que nunca. Los creyentes tenemos aparte del manual (La Biblia), al Espíritu Santo, que nos consuela, nos anima, nos guía, nos edifica y nos "habla" en los momentos de decisiones. Si confiamos en Dios de verdad, dejaremos de preocuparnos al extremo por cosas que muchas veces no tenemos el control de solucionar, porque ¿Qué ganamos con preocuparnos al extremo?, solo empeoraremos nuestra salud, fuerzas y ánimo para salir adelante. Saber en quien hemos creído, nos da seguridad y confianza, es ver más allá de lo que nuestros ojos humanos ven, es confiar más allá de lo que nuestra mente quiere hacernos pensar, es escuchar la voz divina que nos susurra al oído que todo estará bien y que no hay nada de qué preocuparse. El Apóstol Pablo que pudo decir: "porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día". (2da Tim. 1:12) La Palabra de Dios está dirigida a todos los hombres y mujeres, pues Dios quiere que "todos" vengan al conocimiento de Su Amor revelado en Cristo Jesús. "El cual quiere que todos los hombres sean salvos de la condenación y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre". (1ra Tim. 2:4,5) ¿Quieres tener confianza en Dios, a través de Jesús? ¡El que busca encuentra! Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



