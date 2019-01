5 de noviembre en Pordenone, Italia

Giorgio: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Siempre nos presentamos así porque la Señal de la Cruz, según la tradición espiritual cristiana y las enseñanzas de Jesús, desgarra el velo de Maya, armoniza, rompe con las energías negativas y atrae a nosotros al Espíritu de Cristo. Hacernos la Señal de la Cruz no es una casualidad, ni siquiera una tradición, ni un ritual: es importante porque significa que estamos pidiéndole a Nuestro Señor que esté presente. Jesús dijo: "Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos". Por lo tanto una vez que estamos reunidos, con la Señal de la Cruz atraemos Su presencia.

Hoy quisiera que comprendierais algo definitivamente. Me refiero al corazón de nuestro mensaje, centrado completamente en la Segunda Venida de Cristo, que comprende los Mensajes, las enseñanzas, nuestras actividades, el activismo en las Arcas. Nuestra historia tiene una procedencia hermosa, poliédrica. Muchos de nosotros son cristianos, otros de origen islámico, budista, hay hermanos que son devotos de maestros orientales, hasta incluso hay laicos, que son activistas sociales y que no siguen un camino espiritual aunque participan y están con nosotros. Pero todos saben que el corazón de mi mensaje, de mi historia, de la Señal que llevo es la Segunda Venida de Cristo.

A menudo me hacéis esta pregunta en las conferencias, para saber más, para entender: "¿Cómo regresará Jesús y cómo se manifestará?" Hemos hablado de ello muchas veces a lo largo de estos años, inclusive en público; a menudo algo que se da por entendido puede provocar una mala interpretación y distracción. Esta noche quiero explicar este argumento del Evangelio.

Tenemos que tener siempre presente (y os ruego que luego releáis los pasajes del Evangelio correspondientes), asimilar incluso físicamente, tenerlo perfectamente claro en la mente objetiva y racionalmente, que Jesús Cristo ha resucitado. Todos vosotros, por fe, creéis a pesar de no ver ("Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron" Juan 20, 29), mientras que yo creo porque Lo he visto físicamente y la fe me ayuda a superar la tentación de pensar que tal vez me he vuelto loco, de haberme confundido. Entonces mi fe y la vuestra van por caminos diferentes.

Prestad mucha atención: estoy planteando un argumento a nivel racional, humano, sobre todo material, que oculta la enseñanza espiritual, también me dirijo a los laicos que me escuchan. ¿Qué significa, que Jesús ha resucitado? Resurrección es una palabra trascendental. Jesús en el Evangelio la expresa con diferentes significados. Gracias a la resurrección el cuerpo de Lázaro, sin vida desde hacía cuatro días, se levanta y sale del sepulcro. Jesús, dirigiéndose a la multitud, dijo: "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final" (Juan 6, 37). Resurrección también significa reencarnación. En cuanto a este pasaje hay muchos que creen, erróneamente, que al final de los tiempos todos los muertos resucitarán de sus tumbas. Jesús se refería a quienes, en el proceso de sus vidas, hayan puesto en práctica Sus enseñanzas y el último día Él los hará resucitar (en su última reencarnación), es decir, liberará sus almas y las hará resucitar proyectándolas hacia la Eternidad.

