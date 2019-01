La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Medios y Deporte:

"Fútbol con Estilo" cumple 40 años siguiendo la campaña de Villa Dálmine







La transmisión se inició en 1979 en LT 34 Radio Nuclear de Zárate. Diez años después se instaló definitivamente en Radio City Campana. Y en este 2019 llegará a las 1.600 emisiones. Con la temporada 2018/19 de la Primera B Nacional y la participación de Villa Dálmine en este nuevo campeonato de la segunda división del fútbol argentino, "Fútbol con Estilo" comenzó a recorrer el camino hacia sus 40 años de transmisiones siguiendo la campaña del equipo de nuestra ciudad en los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de uno de los programas con mayor audiencia de FM Radio City Campana (91.7 Mhz), emisora estará cumpliendo 30 años y que le brinda su espacio a "Fútbol con Estilo" desde 1989 cada vez que el Violeta sale a la cancha. Con la Dirección General de Norberto Stecconi, la transmisión se inició en el año 1979 en LT 34 Radio Nuclear de Zárate. Luego, en 1982 se mudó a Capital Federal, a LR9 Radio Antártida; un año después pasó a LR1 Radio El Mundo y LS6 Radio Del Pueblo; y en 1984 regresó a Radio Nuclear de Zárate, donde se mantuvo hasta el año 1989 cuando se instaló definitivamente y hasta el presente en Radio City Campana. Así, el equipo deportivo liderado por Ricardo Stecconi en los relatos recorrió los estadios de la Primera C, la Primera B Metropolitana, la Primera B Nacional. "En aquel primer paso por el Nacional B fueron inolvidables transmisiones recorriendo el país, viajando a Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Río Negro, Bahía Blanca, Santiago del Estero y Pergamino, entre otros lugares", recuerda Stecconi. Pero Villa Dálmine descendió en 1993 a la Primera B Metropolitana y luego, en 1994 cayó nuevamente a la Primera C. Y tras el ascenso de 1996, en 1997 volvió a perder la categoría y regresó a la cuarta división, en la que permaneció hasta 2012. "Hubo que volver a ponerse el overol y transmitir partidos en canchas donde no había cabinas ni facilidades técnicas para cumplir con nuestro objetivo, pero así lo cumplimos al aire libre y pegados a un alambrado o subidos al techo de un baño como en las canchas de San Martín de Burzaco, Midland y Liniers, por citar solo algunas", recuerda Ricardo. "Con el correr de los años se fueron sumando las transmisiones y llegamos a las 1.000 en forma consecutiva. Y después a 1.100, 1.200 y 1.300; y a relatar un nuevo ascenso en Campana, como aquel de 2012 a la Primera B Metropolitana después de muchos e interminables años en la Primera C", agrega. El nuevo salto a la Primera B Metropolitana puso al Violeta nuevamente ante instituciones de mayor jerarquía, como Chacarita, Deportivo Morón, Platense o Temperley. En ese marco, las transmisiones de "Fútbol con Estilo" llegaron a 1.400. Y apenas un año y medio después del ascenso de 2012, llegaría otro: el 8 de diciembre de 2014, frente a Tristán Suárez como visitante, Villa Dálmine conseguiría su retorno a la Primera B Nacional. "Así comenzamos nuevamente a recorrer el país acompañando al equipo de nuestra ciudad, debutando el 15 de febrero de 2015 en Santiago del Estero", rememora Stecconi, quien ese año viajó también junto a su equipo por Paraná, Tucumán, Puerto Madryn, Córdoba, Tandil, Misiones, Mendoza, Gualeguaychú, Pergamino, Jujuy, San Luis, San Francisco y Mar del Plata, además de transmitir desde estadios más cercanos como los de Chacarita, All Boys, Los Andes y Ferro Carril Oeste. "Así, en el inicio del Torneo de Transición 2016, el 31 de enero de ese año, cumplimos las 1.500 transmisiones consecutivas en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, en el partido frente a Independiente Rivadavia", completa Ricardo, quien en septiembre del año pasado comenzó una nueva temporada junto al Violeta, otra vez en la Primera B Nacional y camino al 40º aniversario de "Fútbol con Estilo". "A lo largo de estos 40 años que se están cumpliendo en 2019 seguimos el camino que alguna vez nos marcó nuestro Director Norberto Stecconi y seguimos contando con el apoyo que nos brinda la actual Directora Mirta Qualia para seguir desarrollando este esfuerzo periodístico y comercial", resalta Ricardo, quien es el relator y el director periodístico de las transmisiones. "A lo largo de estos 40 años muchos periodistas han participado de las mismas y es bueno recordarlos: en la actualidad nos acompañan Oscar Scotton como comentarista y Martín Lemme con toda la información, pero también han trabajado con nosotros Oscar Blanco, Humberto Salvo, Enrique Kepa, Gustavo Belsué, Ariel Martinoli, Maximiliano Godnic, Eduardo Portillo, Raúl Lucero, Marcelo Malizia, Fabio Fontana, Pablo Garello, Isidro Bonac y Damián Mengual", enumera Stecconi. "Y en este 40º aniversario, el próximo objetivo será alcanzar las 1.600 transmisiones consecutivas que estaremos cumpliendo a lo largo de este 2019", cierra con entusiasmo, como la misma vocación de hace 40 años, ni más ni menos.

EN EL ESTADIO BAUTISTA GARGANTINI DE MENDOZA, DONDE “FÚTBOL CON ESTILO" CUMPLIÓ 1.500 TRANSMISIONES





RICARDO SEÑALANDO LA PLACA CON EL NOMBRE DE SU PADRE, NORBERTO STECCONI, QUE DISTINGUE A LA CABINA Nº 5 DEL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI, DESDE DONDE SALE “FÚTBOL CON ESTILO" CADA VEZ QUE VILLA DÁLMINE JUEGA COMO LOCAL.





DESDE EL ESTADIO JUAN GILBERTO FUNES DE SAN LUIS, CON LAS SIERRAS DE FONDO.



Medios y Deporte:

"Fútbol con Estilo" cumple 40 años siguiendo la campaña de Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: