La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ene/2019 Breves: Fútbol







EL PRIMO DE MESSI, A NEWELLS El primo de Lionel Messi, Emanuel Biancucchi (30 años), se convirtió en nuevo refuerzo de Newells, equipo del cual es hincha "La Pulga". Con pasado en el futbol europeo (Alemania y España) y en ligas sudamericanas (Paraguay, Brasil y Perú), el volante ofensivo se transformó en la tercera incorporación de la Lepra después de los fichajes de Maximiliano Rodríguez y el uruguayo Ángelo Gabrielli. DOS JÓVENES A EUROPA El defensor Leonardo Balerdi, de Boca Juniors, dejó temporariamente la concentración de la Selección Argentina Sub 20 y viajó con destino a Alemania para cerrar su incorporación al Borussia Dortmund. Por el jugador de 19 años (que apenas disputó 5 partidos en Primera), el Xeneize recibirá 15 millones de euros en una transacción que también pauta otros 4 millones por objetivos y un 10% de una futura venta. Por su parte, Alexis MacAllister (20 años) fue transferido por Argentinos Juniors al Brighton de la Premier League de Inglaterra por 8,5 millones de dólares, "más objetivos y un 15% de plusvalía", según explicó Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal. El menor de los tres hijos del "Colo" suma 58 partidos y 8 goles en Primera División (debutó de la mano de Gabriel Heinze en aquel Argentinos que ganó el campeonato 2016/17 de la Primera B Nacional). AMISTOSO PARA INDEPENDIENTE En el estadio Libertadores de América, Independiente de Avellaneda disputó su primer partido amistoso del año frente a Temperley. En el primer encuentro, disputado entre las supuestas formaciones titulares, el Rojo se impuso 3-1 con goles de Silvio Romero, Fernando Gaibor y Braian Romero. El descuento del Gasolero fue obra de Santiago Giordana, ex delantero de Villa Dálmine. En la segunda parte del ensayo, en el juego entre suplentes, los dirigidos por Cristian Aldirico vencieron 1-0 con gol de Enzo Salas. HURACÁN VS DEFENSA En otro amistoso de pretemporada disputado ayer, Huracán y Defensa y Justicia igualaron 1-1 en un encuentro realizado en Florencio Varela y dividido en dos tiempos de 30 minutos. Lisandro Martínez marcó para el Halcón, mientras que Lucas Barrios lo hizo para el Globo de Parque Patricios, que el próximo fin de semana retomará la competencia oficial cuando enfrente a San Lorenzo en el clásico que está pendiente por el campeonato de la Superliga. MÁS AMISTOSOS En su Villa Olímpica, Vélez Sarsfield le ganó 1-0 a Argentinos Juniors en los primeros 40 minutos con gol de Rodrigo Salinas, mientras que en la segunda parte del ensayo se impuso el Bicho por 2-0 (Enrique Borja y Lucas Ferraz Vila). En Mar del Plata, Aldosivi y Unión de Santa Fe también se repartieron triunfos: fue 1-0 para el Tatengue primero (gol de Claudio Corvalán) y 2-0 para el Tiburón después (Emilio Ozuna y Nahuel Yeri). Lanús venció por duplicado a Arsenal: 3-0 (Matías Donato -2- y José Sand) y 1-0 (Sebastián Ribas). Y Patronato hizo lo propio ante Atlético Paraná: 2-0 (Gabriel Compagnucci y Germán Berterame) y 3-0 (Berterame, Abel Peralta e Ignacio Cacheiro). FIRMÓ CVITANCIH El delantero Darío Cvitanich, de 34 años, oficializó su llegada a Racing Club al firmar el contrato que lo unirá a la institución hasta enero de 2021. Así, aunque todavía no entrenó bajo las órdenes de Eduardo "Cacho" Coudet, el ex atacante de Banfield podría estar a disposición para el amistoso que La Academia disputara mañana frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio mundialista de Mar del Plata.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: