Rincón Tuerca

TURISMO PISTA: La categoría está comenzando su campeonato en Olavarría el 3 de marzo donde lo hará con sus tres clases para tener en actividad desde el arranque a todo el parque que la componen donde se están sumando más autos, equipos y pilotos. PERSONALES: Aunque viene de una temporada interesante Ignacio Lopez no tiene definido su continuidad en la Categoría Rotax Bs As que arranca en el mes marzo. Si bien "Nacho" tiene todo el equipo debe cerrar algunas cuestiones personales para seguir en la alta competencia. TIEMPOS: El karting está en el taller, el buzo y el casco en su hogar, el entusiasmo por correr sigue latente, el tema es que la señora Cyntia Bertozzi de Romero por razones laborales y de ama de casa no le da los tiempos para sumarse un año más a la categoría Regional. YOUTUBE: Desde la productora del envio televisivo "MotoSport" nos hacen saber que el programa dedicado al automovilismo se puede seguir por Youtube además de los canales de nuestra zona norte. MEJOR: En reciente nota televisiva Emanuel Moriatis dijo que el mejor piloto es Guillermo Ortelli a pesar de correr con Chevrolet pero que siete campeonatos en el TC no lo logra cualquiera. TC: La categoría confirmó las 3 primeras fechas del calendario a saber: 10 de febrero en Viedma. 3 de marzo en Neuquén y 31 de marzo en Concepción del Uruguay y el 14 de abril en la pcia de San Luis en autódromo a confirmar de los tres que poseen. COMUNICAR: El presidente de la categoría Alma Martín Santoro ya comunicó en la fiesta de fin de año que arranca el calendario 2019 en el autódromo capitalino el venidero 19 de marzo donde aún no está definido cual circuito van a utilizar en esta primera del año. NUMERO: Con el cierre del campeonato 2018 finalmente Guillermo Fernandez alcanzó el número 16 para colocar en los laterales en su Fiat donde vino corriendo en el TC 1100 de la categoría Alma aunque no estuvo presente en todas las competencias. LLEVAR: Sin dudarlo y poder demostrarlo el "Gallego" Laita es un enamorado de las motos a tal punto que días atrás se lo vió en la calle 9 de Julio llevar a pie una flamante moto con las altas temperaturas reinantes tratando de ni golpearla. GANAR: Ya hace rato como lo contamos en esta sección que Miguel Parra está compitiendo en atletismo y para cerrar un año bueno en lo deportivo viene de ganar una competencia en San Andrés de Giles. Contará con el sponsor de la Catedral? ADQUIRIR: La idea es continuar un año más en la categoría Alma en la Clase Tres con un Fiat Uno que acaba de adquirir en la ciudad de Dolores y el representante de Lima Gastón Brown con la motorización de Fabián Carranza y el chasis a cargo de Juan Sbarra quiere plantearse otro desafío. REPRESENTANTE: Ya se consiguió el auto para la clase dos de Alma ahora comienza el trabajo de tener el presupuesto y de conseguirlo la ciudad de Zárate tendrá otro representante en la categoría mencionada. AUSENCIA: Después de un período se alejó de la estructura de Sbarra para encarar otro proyecto el "Gusti" Martinez que ya se notó de su ausencia porque ahora nada sale mal y todo está en orden. La gente que es mala y comenta!! ENTRENANDO: El pequeño Valentino Lacognata sigue entrenando de cara a la carrera de la costa atlántica donde con su moto piensa estar acompañado por su equipo y el soporte de papá Diego. VIDEO: El paso de los años provoca en los pilotos de automovilismo recordar, tener alguna carrera donde lo tuvo como protagonista y poder ver ese video. Este es el caso de Alberto Errecart que anda por estos días tratando de encontrar aquel momento que lo tuvo en lo alto de la ola al "Popy". No sería bueno que vaya a la fuente? DOCUMENTO: Alguien que por aquellos años tenía ese material es el camarógrafo que aquellos campeonatos los grababa con su talento tan particular y luego se veían en los asados y en algunas comidas. El personaje es Jorge Cafardo y seguramente tendrá ese documento deportivo. Sino lo entregó en alguna rifa debe permanecer. DUDAS: El tema presupuesto maneja todo el emprendimiento que desea realizar este año Alejandro Ferraro que las dudas están planteadas y saber si corre con su propio auto como piloto en el Rally Federal o lo hará como navegante donde viene de ganar un campeonato. MEZCLAR: Algunos equivocamente creen que Mauro Santucho mezcla los artículos de mimbre y algarrobo con la competición en el mismo taller. Pero en verdad no está tan desubicado el robusto motorista si tiene algunos pilotos que son de madera. OFERTA: Cuando festejó su cumpleaños en los últimos días de diciembre nuestro personaje piloto de karting tiene ganas de cambiar de clase en la misma categoría y además le llegó una oferta para hacer automovilismo pero desde otro lugar en vez de gastar va a cobrar y siempre estará en reglamento.¡¿?? ABIERTO: El Museo de Juan María Traverso en la ciudad de Ramallo permanecerá abierto en la temporada veraniega para quienes deseen visitarlo donde podrán observar los autos que corrió el flaco en su momento. VINCULADOS: La dinastía Clerici está muy vinculada al automovilismo donde los hermanos Guillermo y Alejandro corrieron, su primo Jorge también y Pablo ya hizo de las suyas en autos con techo y en karting. CASCO: Pero hay uno de ellos Carlitos que se dedicó a otro deporte porque sus ganas y su entusiasmo de correr se frustró rápidamente cuando le hicieron saber a Don Clerici que iba a necesitar casco para tal emprendimiento. Mirá vos! FECHA: Desde la actual gestión del municipio nos hacen saber que este año en el calendario del Rally Federal ya tiene su fecha asignada Campana y será allá por mitad de temporada. ACUERDO: De todas maneras en lo previo deberán de ponerse de acuerdo entre dirigente de la categoría y quienes están organizando la llegada del Rally a nuestra ciudad para darle forma. Uno de los temas centrales será el de lo económico que representa una competencia de estas características. CHARLANDO: Las negociaciones ya están encaminadas con diferentes pilotos de categorías nacionales como zonales en la estructura de Daniel Berra en la vecina ciudad de Lima. Hasta ahora son tres los confirmados pero hay casi una docena de pilotos charlando con el motorista mencionado. MOLESTO: Parece que el chasista zarateño sigue molesto con el accionar de algunos dirigentes de la categoría Pako donde viene trabajando desde hace muchos años. Don Sergio Capecce asegura que hay cosas que se deben cambiar. Sí "vinagre" lo dice..! TITULO: Todos ellos cerraron un 2018 de la mejor forma a saber: Carlos Debesa: 3 campeonatos, Marcos Garrido: un campeonato, Julián Garrido subcampeón, Germán Henze: Sub campeón, Juan Carlos Suarez: campeón. Pablo Clerici: subcampeón, Juanjo Tártara: 5 campeonatos, Juan Carlos Bava: Sub campeonato, Juan Sbarra: campeón. Pablo Savastano: sub campeón. Daniel Berra: 3 campeonatos, Mauro Santucho: 2 campeonatos. Cada uno en su especialidad obtuvo un título interesante como Alejandro Ferraro y Víctor Amaranto campeones como navegantes y Gerardo Emma campeón. CULPA: Como suele suceder en el festejo del inicio de un nuevo año en Club de la Rivera dos pilotos del automovilismo zonal debieron caro atributo por culpa del alcohol ingerido que no lo dejó ni clasificar, volcaron en la previa. Qué papelón! HERIDO: Hay un tercero también piloto de karting que no llegó a ver los juegos de artificio dado que nuestro personaje llegó herido al lugar en situación límite, por suerte lo sentaron en zona de boxes hasta que se lo llevaron al amanecer. Será verdad lo que dice la gente? MOTORES: Sin dudas para el ahora motorista Marcelo Lopez los motores que armó van muy bien en el mundo del karting. Uno de sus pilotos que los utilizó cuatro carreras ganó tres de ellas en forma contundente lo que ya hizo que lo visitaran nuevo cliente en la calle Viamonte. Tendrá el asesoramiento de Hugo Giuntoli? MOMENTO: Como explicar el momento del piloto local que una vez más se olvidó de saldar sus deudas de competición con su chasista y su motorista de las últimas tres carreras del 2018. Seguirá corriendo? QUEDAR: El zarateño Maximiliano Civitarese con el Fiat Uno que en su momento le compró al "Chifu" Perez corrió en la categoría Alma la temporada pasada donde al termino del campeonato se quedó con el número 28 para este arranque de certámen con un auto que preparan en su taller con su padre y utilizan en la clase dos. CERRO: En cuanto Leandro Cracco el otro zarateño en la clase dos de Alma cerró el campeonato 2018 con el número 21 en los laterales para esta nueva temporada con la motorización de Fabian Carranza y la atención del auto y del chasis por parte de Pablo Savastano y Julio Cesar Moyano. HERMANOS: Santino Panetta ya confirmó que esta temporada continuará otro año en la categoría Rotax junto a su hermano Bautista que ya aguarda hacer todo el año como lo tiene previsto el equipo que encabeza el abuelo "Nono" y secundado por Pablo Bordón Que tal? NOCTURNA: La ideal del equipo es que de concretarse el especial de verano con una carrera nocturna los hermanos Panetta estarán presentes en dicha carrera organizada por la categoría Rotax en el próximo mes. CERRADO: Con el torneo ya cerrado del 2018 y participando en la Clase TC 1600 el campanense Damián Toledo se quedó con el número 12 para este año con un auto que por razones de presupuestos no se pudo estar como se hubiese deseado. CONFORME: Cuando se hizo el balance de la temporada todos sus seguidores y la misma Ludmila Rodriguez quedó conforme con lo desarrollado en karting dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus donde además se cambió de motorista. OBTENER: Armando un binomio Juan Carlos Muñoz con su amigo Eric D‘Amario en la clase promocional de Alma se obtuvo el número 18 de cara al próximo campeonato que lo volverá a tener en pista con la motorización de Diego Fangio. SEGUIR: Quien el año pasado se entusiasmó y empezó a seguir a "Juancho" es uno de sus sponsor don Alberto Tetamanzi que demostró tenerla muy clara a la hora de las razones gastronomias donde aflora toda su capacidad para manejar las cubiertas de ocasión. Lo tenían en esta a Albertito?

