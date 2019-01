Hantavirus: aclaran que en Campana no hay casos confirmados ni en estudio

Así lo aseguraron desde la Secretaría de Salud, que también aclaró que el mensaje que circuló este fin de semana por Whatsapp y se hizo viral, no fue redactado por la Municipalidad. El secretario de Salud del Municipio, Ernesto Meiraldi, aclaró ayer que el mensaje viralizado por Whatsapp con el título "Comunicado Municipal" que alerta sobre el hantavirus no es información oficial enviada por la Municipalidad de Campana. "Ese mensaje no es de nuestra autoría ni fue redactado por ninguna secretaría del Municipio. Y es importante decirlo para llevar tranquilidad a la población porque afortunadamente en Campana hasta el momento no hay casos confirmado ni en estudio de hantavirus", enfatizó Meiraldi en conferencia de prensa. Y señaló que es importante combatir todo tipo de roedor y no descuidar las medidas de higiene porque transmiten diversos tipos de enfermedades. Por ello, aconsejó no acumular basura ni restos de comida, retirar los residuos de los domicilios en los horarios y formas establecidas para su recolección como también mantener una buena limpieza de las viviendas. Por su parte, el infectólogo Federico Simioli explicó que el hantavirus es una enfermedad trasmitida por el ratón colilargo -que se encuentra habitualmente en zonas rurales-, al tiempo que coincidió con Meiraldi sobre la importancia de combatir a los roedores porque transmiten enfermedades como la leptospirosis. "El hantavirus tiene varios genotipo y la especie que tenemos en el centro del país -Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe- no demostró el contagio interhumano", aclaró Simioli al brindar diferencias con el linaje viral "Andes" que es el que circula en la Patagonia –Neuquén, Río Negro, Chubut y Chile- y causó varias muertes. Simioli también se refirió a los síntomas de la enfermedad. "Se parece a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y diarrea. Y después de algunos días, se puede provocar un cuadro que puede llegar a ser fatal llamando síndrome cardiopulmonar por hantavirus", detalló. Por su parte, el director de Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Patiño, remarcó que "siempre hay que tener cuidado con cualquier tipo de roedor" y, para ello, es fundamental mantener una limpieza adecuada y constante de las viviendas y sus alrededores. "Es importante la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros de mantener la higiene y las condiciones para evitar la presencia de roedores", consideró. Y pidió a los vecinos conservar la calma y no entrar en pánico porque lo que ocurre en el sur del país con el hantavirus "es en una ciudad determinada" y con un tipo particular del virus que es único y se trasmite de humano a humano.

EL INFECTOLOGO FEDERICO SIMIOLI, EL SECRETARIO DE SALUD ERNESTO MEIRALDI Y EL DIRECTOR DE ZOONOSIS GONZALO PATIÑO REALIZARON AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE HANTAVIRUS MEDIDAS DE PREVENCION Como el hantavirus es una enfermedad que se transmite por inhalación, es decir, al respirar en lugares donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente, o bien por contacto directo, al tocarlos vivos o muertos como a sus heces u orina. Por ello, las autoridades recomendaron: - Evitar el contacto con los roedores y sus secreciones. - Si se encuentra un roedor vivo no intentar tocarlo. Usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo y avisar en forma inmediata a la Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio ubicada en Alberdi y ruta 6 – teléfono 407406. - Si se encuentra un roedor muerto rociarlo con lavandina y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo - Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. Para ello, se aconseja tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías; mantener la higiene con agua y lavandina; y colocar la leña a más de 30 mts de las viviendas. - Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados como por ejemplo los galpones. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar. - Realizar la limpieza de pisos con una parte de lavandina cada diez de agua, dejar 30 minutos y luego enjuagar. - Si se va a acampar, hacerlo lejos de malezas y basurales e higienizar bien los utensilios de cocina y las manos.

Hantavirus: aclaran que en Campana no hay casos confirmados ni en estudio

