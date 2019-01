La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/ene/2019 En un viaje de vacaciones:

Tragedia en la Panamericana se cobra la vida de un joven campanense











Lautaro Bonfantino, de 23 años, fue arrollado por un vehiculo al intentar recuperar un bolso que minutos antes cayó de su portaequipaje Ocurrió este lunes por la tarde a la altura del kilómetro 44, partido de Escobar. En el auto viajaban cinco amigos con rumbo a la Costa. Uno de ellos quiso recuperar un bolso caído en plena autopista, pero fue atropellado por una camioneta. Tenía 23 años. El viaje hacia unas ansiadas vacaciones en la Costa se transformó en tragedia para cinco amigos campanenses cuando, tras bajarse a buscar un bolso perdido en medio de la Panamericana, uno de ellos fue atropellado y perdió la vida. La víctima fatal, identificada como Lautaro Ezequiel Bonfantino, tenía 23 años, era oriundo del barrio La Josefa y trabajaba en la empresa Tenaris Siderca. El accidente ocurrió este lunes alrededor de las 18 horas a la altura del kilómetro 44 de la autopista Panamericana, mano a Capital Federal, a metros del cruce con la ruta provincial 26. Según trascendió, uno de los bolsos que llevaban atados en el techo del auto se desprendió. Metros más adelante, Bonfantino, quien estaba al volante del Chevrolet Celta en el que los amigos viajaban hacia Villa Gesell, detuvo la marcha, se bajó e intentó recuperar el equipaje, pero una camioneta Hyundai Santa Fe lo llevó por delante. El joven campanense quedó tendido en la calzada con graves heridas. Fallecería minutos después en el Hospital Erill de la vecina ciudad. El conductor de la camioneta, un vecino de la localidad de Olivos, permaneció en el lugar. Del operativo de emergencia participaron personal de Autopista del Sol, Gendarmería y Defensa Civil. Las redes sociales se llenaron de muestras de dolor y condolencias para la familia y amigos de Lautaro. Sus acompañantes regresaron horas más tarde a la ciudad, según dio cuenta un familiar en Facebook. "Sin palabras para este dolor que sentimos. Todavía no caigo Lauti. Me quedo con el recuerdo de tu sonrisa y esta última foto que nos sacamos todos juntos antes de partir a un viaje que iba a ser soñado para nosotros después de un año de mucho estudio y trabajo. Fue un placer haberte conocido, siempre pero siempre vas a estar en mi corazón. Una gran pérdida", escribió Rocío, una de las jóvenes que viajaba en el Celta. "Fueron 2 segundos de mierda. Siempre en nuestros corazones Lauti. Todavía no lo puedo creer", añadió en otra publicación. La imagen de los cinco antes de partir de la ciudad es el último recuerdo que guardará de su amigo.



Lautaro iba con una amigo y cuatro amigas hacia Villa Gesell. Minutos antes sacaron esta foto.





El vehículo involucrado en el accidente yace al costado de la ruta



En un viaje de vacaciones:

Tragedia en la Panamericana se cobra la vida de un joven campanense

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: