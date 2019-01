Desde la Secretaría de Salud del Municipio informaron que, por la gran demanda de personas que viajan al exterior, en el Hospital San José no hay más turnos hasta el 13 de febrero. Por la gran demanda de vecinos que viajan al exterior, hasta el 13 de febrero no hay turnos disponibles en el Hospital Municipal San José para aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. Así lo comunicó el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, junto a la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, quienes además explicaron que la vacuna se aplica no solamente a los vecinos de Campana sino también a la población de toda la región. "Hoy día hay una gran demanda de la vacuna porque muchas personas se van de vacaciones al exterior, principalmente a Brasil, y nuestro hospital dispone de 30 vacunas por día", agregó Meiraldi. También recomendó a la población "tener en cuenta los plazos del viaje para sacar turno con tiempo" y no aplicársela a último momento "porque la vacuna necesita por lo menos diez días para que haga efecto". Por su parte, Penovi recordó que la dosis se aplica los días lunes, miércoles y viernes únicamente con turnos que los interesados deben solicitar comunicándose con el 03489 - 492810 de lunes a viernes de 7:30 a 9:30. Las personas además deben concurrir con orden médica "porque tiene contraindicaciones y no cualquier persona puede recibirla" al tiempo que aseguró que "la vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99% pero debe aplicarse al menos diez días previos al viaje". Respecto a la cantidad de dosis que aplica el hospital, la directora de Salud Comunitaria explicó que son 30 "-ni una más ni una menos", dijo- y fueron otorgadas por el Ministerio de Salud. No obstante, se está gestionando ampliar el cupo. "Los que hacemos es una lista de espera y vamos llamando a los pacientes a medida que quedan vacunas libres. Hasta el momento, vacunamos a todos lo que lo requirieron", enfatizó. Hacia el final, Penovi explicó que el hospital municipal otorga un Certificado Internacional de Vacuna (de color amarillo) "que sirve para toda la vida y se debe conservar en perfecto estado". Por ello, aconsejó "realizar una fotocopia para evitar cualquier inconveniente porque el único que está autorizado a repetir este documento es la Dirección de Sanidad de Fronteras", al tiempo que recordó que una sola dosis sirve para toda la vida. Y señaló que "si alguna persona no puede recibir la vacuna por indicación médica o grupo etáreo (mayores de 60 años) debe concurrir a la Dirección de Sanidad de Fronteras para que ellos realicen el certificado de exención."

Meiraldi y Penovi se refirieron a la vacuna contra la fiebre amarilla



Vacuna contra fiebre amarilla:

Recomiendan tener en cuenta los plazos del viaje para sacar turno con tiempo

