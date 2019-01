La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/ene/2019 Hacen un boquete para robar en una casa de repuestos







El hecho ocurrió en Av. Varela y Bertolini. Los delincuentes abrieron una pared desde un local contiguo que se encuentra vacío. Un llamativo robo fue descubierto el domingo por el dueño de una casa de repuestos de automotores: es que los delincuentes hicieron un boquete desde un local contiguo para ingresar y llevarse diferentes elementos, como faros y baguetas. Según trascendió, todo habría ocurrido en la madrugada del domingo. Fue entonces cuando los ladrones accedieron a un local que se encuentra vacío en Av. Varela, casi Bertolini, donde hasta hace poco funcionó una rotisería. Y desde allí abrieron en la pared un boquete de 50 x 60 centímetros para acceder a la casa de repuestos ubicada en la esquina. "Si bien estoy mudado a nuevo local en la calle San Martín, acá todavía me quedan repuestos que de a poco voy llevando a ese nuevo local", contó el damnificado. Una situación que sorprendió en primera instancia era que el local que se encuentra desocupado, desde donde se realizó el boquete, no tenía forzada la cortina de ingreso, por lo que se estima que los delincuentes habrían encontrado otra forma de acceso a dicha propiedad. En el lugar se hizo presente personal de Policía Científica, que realizó diferentes pericias para la causa que quedó en la UFI 2 de la Departamental Zárate-Campana.

EN LA FOTO PUEDE VERSE EL BOQUETE REALIZADO ENTRE AMBOS LOCALES, POR DONDE SACARON LA MERCADERÍA





EL BOQUETE FUE REALIZADO DESDE EL LOCAL CONTIGUO, CUYA PUERTA DE ACCESO NO ESTABA FORZADA.





EL DAMNIFICADO ESTÁ TERMINANDO DE MUDAR LA CASA DE REPUESTOS A UN NUEVO LOCAL EN CALLE SAN MARTÍN.





POLICÍA CIENTÍFICA SE HIZO PRESENTE EN LA CASA DE REPUESTOS UBICADA EN AV. VARELA Y BERTOLINI.

