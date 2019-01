La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/ene/2019 El Concejo Deliberante podría sesionar el lunes que viene







Es la fecha tentativa que maneja la oposición, que buscará formar una comisión investigadora para esclarecer la relación entre el Municipio y un exjefe de la DDI regional sospechado de corrupción. El 21 de enero se baraja como fecha para realizar la primera sesión extraordinaria del año, en el marco de un Honorable Concejo Deliberante casi sin actividad oficial, pero con varios temas en agenda. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la oposición maneja el lunes de la semana que viene como jornada tentativa para sesionar y poner en consideración cuestiones que considera urgentes. Entre ellas, la conformación de una comisión investigadora que centre su mirada en los presuntos vínculos del intendente Abella con el exjefe de la DDI Zárate-Campana, Leonardo Ariel "Perico" Pérez, sospechado de corrupción. Pérez fue desafectado de la fuerza bonaerense el año pasado. Su nombre figura en informes de Asuntos Interno de la Policía, departamento que le labró al menos dos sumarios administrativos e investigó por presunto enriquecimiento ilícito. Es precisamente en ese informe, que fue dado a conocer por un canal de televisión nacional, donde se lo menciona a Abella. Esta comisión investigadora que pretenden armar las bancadas disidentes también estaría integrada por un concejal de Cambiemos. Todavía se desconoce su modo de funcionamiento y alcance. Lo que si fue adelantado a este medio es que perseguirá enfocar su atención también sobre el caso del exjefe de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Julio Amoroso, otro exmiembro de la gestión de Cambiemos investigado por el presunto pedido de coimas. El peronismo, la mayor bancada opositora, legislará también con vistas a materializar obras de infraestructura en Las Praderas y El Dignidad, esfuerzo para que el ya redirigió partidas de Presupuesto municipal, aunque todavía falta confirmar si el intendente promulgó el presupuesto con los cambios o los vetó. El PJ-Unidad Ciudadana propondrá además una agenda más nacional, en lo que se estima será la presentación de proyectos repudiando el aumento de tarifas previsto para los próximos meses y que alcanza a la luz, el gas, el transporte y las prepagas. Por su parte, Red por Argentina seguirá institucionalizando su reclamo por los sueldos adeudados a su secretario administrativo y los cuatro asesores que tiene contratados la oposición. Hasta el viernes pasado esa situación no se había regularizado, según pudo saber LAD. Por ahora, el Gobierno no ha remitido al Concejo Deliberante deseo alguno de poder aprobar algún proyecto, ni siquiera correspondiente al paquete de medidas que no lograron ser sancionadas el año pasado. La reforma de la ordenanza Fiscal, importante para la financiación del Municipio en un año electoral, no ha sido puesta sobre la mesa de negociación. Tampoco los proyectos de enrase de edificios o la rezonificación de las tierras propiedad de la vieja Compañía General de Fósforos, donde capitales rusos planean construir una terminal portuaria y que, según Cambiemos, habilitará miles de nuevos puestos de trabajo.



Hasta ahora está siendo escasa la actividad oficial del Honorable concejo Deliberante en lo que va del año.



