Domingos de furia

El campito de Siderca, donde hace un año ocurrió un serio accidente cuando un motociclista "acrobático" llevó por delante a una mujer, sigue siendo un sitio inseguro, según los vecinos del barrio. Hace casi exactamente un año la zona del campito de Siderca fue escenario de un grave accidente, cuando un menor de edad a bordo de una motocicleta de gran porte llevó por delante a Silvana Preiser, una vecina del barrio que caminaba tranquilamente como lo hacen cientos de personas en la zona . El intrépido conductor realizaba en la ocasión un "willy" (circular en una sola rueda), perdió el control e impactó a la joven de 32 años, que salvó su vida de milagro, luego de muchos días de estar hospitalizada en estado crítico. No era un hecho aislado. Era moneda corriente la circulación de motociclistas haciendo "piruetas", corriendo picadas o circulando de manera imprudente y a alta velocidad. Y si bien algunas medidas de seguridad se tomaron luego durante ese verano, con mayor control policial y de tránsito en la zona; hoy los vecinos nos dicen que la posibilidad que un accidente similar vuelva a ocurrir es altísima, ya que los fines de semana la zona es caótica. "…ayer un pibe hizo willy de 80 metros y casi atropella a una señora…" nos comentaba el domingo una persona que reside en el barrio. "…Realmente lo que ví ayer (por el domingo) me sorprendió, por el grado de impruedencia y descontrol como se manejan. La policía no está 100 por ciento presente y tránsito directamente no actúa", nos cuenta otro vecino de Barrio Dálmine. "El día de ayer (por el domingo pasado) en las calles del campito de Siderca se vivieron momentos de extrema imprudencia. Motociclistas sin cascos, menores de edad haciendo acrobacias poniendo en riesgo la integridad de todos los vecinos. Aparte de música y ruidos a volúmenes que perturban el barrio. El personal de tránsito se hace presente, pero evidentemente no puede actuar. La labor de la policia es sólo de noche. Ruego por favor difundir porque esto se está tornando muy preocupante" comentaba otra persona que vive en la calle Saenz Peña. ¿Habrá que esperar otro accidente tan grave como el de Silvana para tomar conciencia que esa zona, al contrario de lo que sucede, debería ser de circulación extremadamente controlada; teniendo en cuenta la cantidad de caminantes y personas que lo visitan? Esta claro que no es el único lugar donde hay problemas de tránsito, tampoco donde imprudentes hacen "piruetas" con sus motos. Pero casi de manera espontanea, o por la proximidad del Club Ciudad de Campana, o por el encanto de sus espacios verdes o por lo que sea; el "campito de Siderca" es un sitio popular, lleno de gente trotando, caminando o sencillamente disfrutando de unos mates, sentados en la reposera. Sería bueno que ese lugar, sea un sitio seguro y que la prevención sirva para no lamentar nuevos accidentes.

UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS QUE SE SUCITAN EL DOMINGO EN LA ZONA DEL CAMPITO ES LA CANTIDAD DE MOTOCICLISTAS, ALGUNOS MENORES Y SIN CASCO, CIRCULANDO A ALTA VELOCIDAD O HACIENDO ACROBACIAS



Domingos de furia

