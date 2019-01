Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 15/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 15/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Vidal procura desdoblar elecciones Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GARAVANO Y LOS MENORES El ministro de Justicia, Germán Garavano, indicó que el número de delitos cometidos por menores de 15 años "no es significativo", por lo que avaló la propuesta del Gobierno de fijar en ese valor la edad de imputabilidad en el Código Penal. "El Estado tiene que, una vez que se comete el delito, ver cómo lo saca al joven de de esa carrera delictiva y es importante fijar en 15 años, porque es dónde se da ese salto", señaló el funcionario. En diálogo con radio Cooperativa, defendió la iniciativa de un nuevo Régimen Penal Juvenil al sostener que viene a saldar "una deuda de la democracia", aunque aclaró que la cuestión la edad de imputabilidad "es un tema marginal" dentro de una norma con más de 100 artículos. "Es un régimen que permitiría que el Estado, cuando un joven tome la senda del delito pueda sacarlo del espiral delictivo", ponderó. BAJA DE DÓLAR Y TASAS El Banco Central compró ayer otros 50 millones de dólares, redujo otra vez la tasa de interés de referencia y logró cortar así una racha de tres jornadas consecutivas a la baja en la cotización del dólar. En promedio en bancos y agencias de la city porteña, el dólar avanzó ayer lunes 3 centavos y cerró a 38,06 pesos. En tanto en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) avanzó sólo 10 centavos a 37 pesos. Así el dólar quedó una vez más por debajo de la banda inferior de no intervención, que este lunes se ubicó en $37,45 en su franja baja y $ 48,47 en su límite superior. En simultáneo, el Banco Central avaló otra baja en la tasa de Leliq, la séptima en forma consecutiva, en la que adjudicó 172.096 millones de pesos (vencían 193.244 millones). El rendimiento de las letras de liquidez de la autoridad monetaria perforó el 58%, al ubicarse en promedio en el 57,80% anual. RIESGO PAIS EN BAJA Ayer, poco antes del cierre de los mercados, el indicador de JP Morgan tocó los 698 puntos básicos para la Argentina; algo que no ocurría desde el 3 de diciembre pasado. En el último mes del año el Riesgo País arañó los 840 puntos y el 27 de diciembre cerró en 837 unidades. Desde entonces el retroceso fue de 16,6 por ciento. Para Portfolio Personal Inversiones, la compresión del riesgo país "seguirá siendo clave para empujar mejores valuaciones. En este punto, el análisis se debe dividir en dos: el económico y monetario que parece estar en el camino correcto -no hay dudas de que hay buenas señales en este camino y la compra de reservas fue una de ellas la semana pasada-, y el político". OPOSICION UNIDA El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo el domingo que "la oposición unida tiene posibilidades concretas de ganar en primera vuelta" y abrió la puerta a una posible inclusión del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en un mismo frente opositor. En ese sentido, y al hacerse eco de las conversaciones políticas entre el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Santa Fé, Miguel Lifschitz, el santafesino invitó a ambos dirigentes a ser parte de una misma coalición electoral opositora. "Si uno construye un frente opositor amplio donde esté Lifschitz, Lavagna, donde estén absolutamente todos, y si hay diferencias utilicemos virtuosamente las PASO, se puede ganar las elecciones en primera vuelta", aseguró Rossi, quien hace meses se postula como precandidato presidencial del kirchnerismo.

